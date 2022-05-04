Ритейлеры смогут покупать иностранные сети без лимита по доле рынка

Власти до 1 января 2023 года снимут торговым сетям лимит по доле рынка для покупки иностранных брендов, которые планируют завершить бизнес в России. Минпромторг подготовил соответствующий законопроект и внес в правительство.

Изменения планируется ввести в статью 14 закона о торговле, в котором торговым сетям запрещается покупать долю в компаниях, если товарооборот за предыдущий год превысил 25% в денежном выражении, пишут «Ведомости».

Нововведения помогут предупредить риски снижения доступности товаров и потерю рабочих мест из-за приостановки деятельности иностранных компаний, сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не уточнив, поддерживает ли ведомство предложение.

Предложение властей может привести к приобретению продуктовым X5 Group сети финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге, предполагает глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Финский холдинг S-Group, управляющий Prisma, в начале марта решил свернуть всю операционную деятельность в России из-за «фундаментальных изменений в бизнес-среде».

Завкафедрой конкурентного права РАНХиГС и экс-глава управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев считает, что принятие новых правил может привести к рискам увеличения монополии, но на них можно пойти, когда речь идет об экономической безопасности страны.

На возможную монополию также указывает и то, что покупать уходящие зарубежные сети смогут себе позволить только крупные ритейлеры. Эксперты считают, что роль ФАС в этом случае должна быть усилена: у службы должно быть право требовать получения согласия на такие сделки со своей стороны, даже если они не подпадают под критерии согласования.

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Изменения предлагается внести в ст. 14 закона о торговле, добавил он. Эта норма запрещает продуктовой сети совершать сделку по приобретению долей хозяйствующих субъектов на определенной территории, если ее товарооборот за предыдущий год превышает 25% в денежном выражении в границах этого субъекта (в том числе в пределах города, муниципального района или округа).