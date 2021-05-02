LinkedIn назвала Amazon лучшим карьерным местом без оценки зарплат и расового разнообразия

Социальная сеть LinkedIn, принадлежащая Microsoft, выбрала Amazon как лучшее место для карьерного развития американцев. Компания основывалась на отчете компании о доходах, а также высоких оценках в списках Fortune и Boston Consulting Group.

Amazon оказалась на первом месте в списке лучших американских компаний по карьерному росту, который составила LinkedIn. Среди факторов, которые учитывала LinkedIn, — уровень продвижения, гендерное разнообразие, стабильность компании, внешние возможности. Однако в параметры для оценки не вошли такие критерии как оплата труда и расовое разнообразие.

LinkedIn проанализировала условия для всех сотрудников, включая работающих неполный день, кроме фрилансеров и стажеров, сообщили в компании. «Мы измеряем гендерное разнообразие, в частности, с учетом гендерного паритета в компании, а также уровня образования, анализируя его распределение среди сотрудников, — сообщила Business Insider представитель LinkedIn Мэгги Боэзи. — Мы работаем над дополнительными критериями разнообразия и надеемся продолжить расширение в будущем»

В своем последнем письме в качестве генерального директора Amazon, отправленном в начале апреля акционерам, Джефф Безос назвал компанию «лучшим работодателем на Земле и самым безопасным рабочим местом на Земле». Письмо появилось на фоне масштабной антипрофсоюзной кампании против Amazon, которая сопровождалась многочисленными увольнениями информаторов, повышенным количеством жалоб на условия труда и ростом количества травм, число которых почти вдвое превышало отраслевой стандарт.

Оценка Amazon от LinkedIn без учета данных о расовом разнообразии может показаться особенно неожиданной для сотрудников Amazon, которые занимаются разнообразием и инклюзивностью. Ранее они сообщили Recode, что работа темнокожих сотрудников оплачивается по более низкой ставке, а также что они получают худшие отзывы о производительности, чем другие коллеги.

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