Совфед предложил расширить перечень противоправного контента

В России планируют расширить перечень запрещенного контента в интернете. Соответствующий законопроект готовит Совет Федерации.
Работа над документом ведется совместно с Роскомнадзором. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве, сообщила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова.
«В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм», — сказала Маргарита Павлова.
Она также добавила, что сомнительными темами яляются чайлдфри и нетрадиционные взаимотношения между людьми. По ее словам, угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства. И в этой ситуации невозможно не замечать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей.
В России за контентом в интернете помимо Роскомнадзора наблюдает Лига безопасного интернета. В 2021 году Константин Малофеев прекратил финансировать организацию, лига искала финансирование и «нашла нового покровителя».
Позже ее покинули «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», МТС, «Лаборатория Касперского» и другие компании. Организация решила сменить попечительский совет, правление и состав участников, но не объяснила причины.
После перезапуска она может возобновить продвижение инициативы о создании «белого списка» интернет-сервисов.
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Фото на обложке: TippaPatt /
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