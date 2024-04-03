Книжный сервис «Литрес» вышел на рынок Турции

Книжный сервис «Литрес» начал работать в Турции с 3 апреля, сообщила компания. Пользователям доступен сайт litres-tr.com и мобильное приложение для операционных систем iOS и Android.

Каталог будет включать более чем 3 тыс. наименований на турецком языке, также будут книги на русском, азербайджанском и других языках. К концу 2024 года ассортимент планируется расширить до 10 тыс. электронных и аудиокниг.

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В настоящее время сервис заключил контракты с 15 национальными издательствами, в числе которых Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap и Altın Kitaplar. Книги можно покупать поштучно (ppd) на сайте (поддерживается оплата с помощью платежных систем Visa и Mastercard) и в мобильном приложении.

В турецкой версии сервиса реализованы такие функции, как возможность формировать и вести свою библиотеку купленных книг, оставлять закладки, сохранять любимые цитаты в личную коллекцию, прочитать или прослушать ознакомительный фрагмент.

«В последние два года мы активно развиваемся в странах тюркской группы языков: запустили бизнес в Азербайджане и Узбекистане и собрали там самые большие каталоги электронных и аудиокниг. Турецкий рынок — самый крупный среди последних запусков. По нашим прогнозам, емкость рынка цифровых книг в Турции в перспективе 3–5 лет может достичь более $50–60 млн в год», — сообщил гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев, которого цитирует пресс-служба.

За последние полтора года Турция стала третьим после Азербайджана и Узбекистана зарубежным рынком, на который вышел «Литрес» с локализованным контентом.

При этом в октябре прошлого года ГК «Литрес» продала контроль в платформе Estonian Digital Book Centre, которая занимается оптовой торговлей электронными книгами в странах Балтии.

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