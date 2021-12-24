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Американская сеть пиццерий Little Caesars откроется в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Москве до конца месяца откроется заведения американской сети 

пиццерий Little Caesars. Одно из них разместится в ТРЦ «Браво» на Борисовских Прудах, второе – в жилом доме на ул. Новокузнецкой.

Американская сеть пиццерий Little Caesars откроется в России

Компания будет развиваться по франшизе и рассчитывает открыть 50 точек в ближайшие пять лет, сообщили «Ведомости».

Партнером в столице стала компания AVE Pizza. Совладельцами этой компании являются бывшие акционеры «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, которые сейчас развивают также сеть аптек A.V.E.

Little Caesars намерена выйти еще и на рынки Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Инвестиции в создании сети не раскрываются, но открытие одной точки оценивается в 15-20 млн рублей. 

Условия сотрудничества стороны не уточняют. Стоимость франшизы Little Caesars, согласно информации на портале topfranchise.com, составляет $20 тыс. При этом франчайзи должен вложить в развитие сети не менее $221 тыс.

Директор по развитию компании Джереми Витаро желание развивать сеть в России объяснил стратегией компании по расширению на международном рынке, еще высокими темпами роста рынка пиццы в стране. 

По данным 2ГИС, в январе-июне  в столице работало 797 таких точек против 729 годом ранее, а в аналогичный период 2019 года  их было 622.

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Фото на обложке: Little Caesars

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