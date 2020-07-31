«Лаборатория Касперского» начала отбор стартапов с решениями для защиты данных бизнеса

«Лаборатория Касперского» анонсировала новый раунд международного отбора стартапов в Kaspersky Open Innovation Program. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

К участию приглашаются стартапы, которые занимаются разработкой защитных решений для небольших компаний, в том числе продуктов для обеспечения безопасности облачных сред, данных, приложений, сетей.

Заявки будут рассматриваться от проектов, у которых уже есть юридическое лицо, продукт или прототип и несколько закрытых сделок либо реализованные пилоты.

Компания будет оценивать проекты по тому, насколько хорошо они реализованы технически и каковы дальнейшие возможности их развития. Решения об отборе стартапов будут приниматься с учетом того, насколько предложенные продукты или технологии способны решать конкретные задачи, стоящие перед малым и средним бизнесом.

Стартапы-победители смогут запустить совместный с «Лабораторией Касперского» пилот с возможностью получить доступ к клиентской и партнерской базам компании. Также им будет оказана менторская поддержка.

Для поиска стартапов будут использоваться четыре площадки: GoTech, Dsight, Axis Innovation и F6S. Заявки принимаются до 13 сентября по ссылке.

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