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Бренд косметики L'Occitane приостановит работу магазинов в России

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane закрывает магазины и онлайн-продажи в России из-за событий на Украине.

Бренд косметики L'Occitane приостановит работу магазинов в России

В пресс-релизе отмечается, что решение было «подробно обсуждено и одобрено советом директоров компании». До этого производитель приостановил все инвестиции в проекты на территории РФ.

«В то же время мы стремимся поддерживать и защищать наших российских сотрудников, а также будем продолжать выплачивать им заработную плату», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее представитель компании рассказывал BBC, что французский бренд не планирует закрывать магазины в России, чтобы уберечь своих сотрудников (700 человек).

Фото: Unsplash

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