Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Голландские авторы «Love is…» отсудили у производителей и продавцов тульских пряников 150 тыс. рублей

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Суд частично удовлетворил иск голландской компании Minikim Holland B.V к тульскому производителю ООО «Белевский продукт», поставщику ООО «Компания «Белочка» и продавцу пряников ИП Пенджоян В. Н. Запрос истца касается нарушения прав на интеллектуальную собственность — комиксы «Love is…».

Голландские авторы «Love is…» отсудили у производителей и продавцов тульских пряников 150 тыс. рублей

За использование узнаваемых во всем мире образов бренда российские предприниматели выплатили в общей сложности 150 тыс. рублей, хотя изначально голландские владельцы «Love is…» требовали взыскать с ответчиков 500 тыс. рублей, пишет РБК.

Арбитражный суд Москвы, согласно соответствующей записи в судебной картотеке, приговорил «Белевский продукт» к штрафу в 60 тыс. рублей, «Белочку» — к аналогичному штрафу, а продавца  — к выплате вдвое меньшей суммы (30 тыс. рублей) в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

Несмотря на то, что производитель использовал другие шрифты и написание, иные цветовые решения, не повторяющие палитру бренда истца, заимствование стало для суда очевидным — в том числе из-за верстки:

«На представленной фотографии кондитерского изделия видно, что в левом верхнем углу размещен текст на русском языке "Любовь это...", а затем его продолжение в нижней части изделия на русском языке "Когда вместе..., вдвоем..., навсегда!"».

На суде представители одного из истцов — компании «Белочка» — не столько оспаривали вину, сколько акцентировали внимание на том, что штраф перейдет «к недружественной стране, которая своими действиями несет существенную угрозу публичным интересам России».

Это обстоятельство не имеет отношения к делу и по закону никак не препятствует защите исключительного права, отдельно подчеркнул суд.

Фото на обложке: Unsplash

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налоговые льготы для ИТ-компаний: что можно успеть до 1 июня
  2. 2 Как проверить достоверность анкетных данных кандидата — рабочий алгоритм
  3. 3 Инструкция: как получить ВНЖ в ОАЭ через регистрацию компании
  4. 4 НДФЛ для релокантов: какие изменения в Налоговом кодексе ждут удаленщиков
  5. 5 9 советов начинающим предпринимателям, чтобы не прогореть в первый месяц
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ