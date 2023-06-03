Голландские авторы «Love is…» отсудили у производителей и продавцов тульских пряников 150 тыс. рублей

Суд частично удовлетворил иск голландской компании Minikim Holland B.V к тульскому производителю ООО «Белевский продукт», поставщику ООО «Компания «Белочка» и продавцу пряников ИП Пенджоян В. Н. Запрос истца касается нарушения прав на интеллектуальную собственность — комиксы «Love is…».

За использование узнаваемых во всем мире образов бренда российские предприниматели выплатили в общей сложности 150 тыс. рублей, хотя изначально голландские владельцы «Love is…» требовали взыскать с ответчиков 500 тыс. рублей, пишет РБК.

Арбитражный суд Москвы, согласно соответствующей записи в судебной картотеке, приговорил «Белевский продукт» к штрафу в 60 тыс. рублей, «Белочку» — к аналогичному штрафу, а продавца — к выплате вдвое меньшей суммы (30 тыс. рублей) в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

Несмотря на то, что производитель использовал другие шрифты и написание, иные цветовые решения, не повторяющие палитру бренда истца, заимствование стало для суда очевидным — в том числе из-за верстки:

«На представленной фотографии кондитерского изделия видно, что в левом верхнем углу размещен текст на русском языке "Любовь это...", а затем его продолжение в нижней части изделия на русском языке "Когда вместе..., вдвоем..., навсегда!"».

На суде представители одного из истцов — компании «Белочка» — не столько оспаривали вину, сколько акцентировали внимание на том, что штраф перейдет «к недружественной стране, которая своими действиями несет существенную угрозу публичным интересам России».

Это обстоятельство не имеет отношения к делу и по закону никак не препятствует защите исключительного права, отдельно подчеркнул суд.

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