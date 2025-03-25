«Лаборатория Касперского» обвинила AVSoft в краже технологий

Как стало известно Русбейс, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения авторских прав “Лаборатории Касперского”. В компании утверждают, что конкурирующий разработчик софта в сфере информационной безопасности – компания AVSoft — незаконно использовала программные модули “Лаборатории Касперского” в своих коммерческих продуктах. В марте у AVSoft прошли обыски, сообщали профильные телеграм-каналы.

«Лаборатория Касперского» обратилась в правоохранительные органы в связи с серьёзным нарушением авторских прав компании, сообщили Русбейс в ее пресс-службе.

“Осенью 2024 года нам стало известно, что «АВ Софт» незаконно использовала программные модули для обнаружения вредоносного кода KLMS и KLFS в своих коммерческих продуктах. «Лаборатория Касперского» очень ответственно относится к защите своей интеллектуальной собственности и безопасности пользователей продуктов компании. В результате проведенного внутреннего анализа подтвердился факт нарушения, и в конце 2024 года «Лаборатория Касперского» обратилась в правоохранительные органы, где было возбуждено уголовное дело”, – рассказали в компании.

По словам представителя “Лаборатории Касперского”, на сегодняшний день правоохранительные органы проводят следственные действия, предварительное расследование еще не завершено.

В марте у AVSoft прошли обыски, ранее сообщал телеграм-канал SecAtor. “Молодые и талантливые программисты из AVSoft решили усилить отечественную информационную безопасность путем увеличения количества АВ-продуктов на один погонный метр российского Интернета. Для этого они включили антивирусные движки “Лаборатории Касперского”, Dr.Web и ряда других производителей в свой продукт Athena в целях последующей его реализации по ценам ниже рыночных. Правообладателей, как говорят, уведомить забыли”, – сообщал SecAtor со ссылкой на собственные источники.

Чем занимается AVSoft

Согласно данным из базы RusProfile, ООО «АВ Софт» было зарегистрирован в 2010 году, единственным владельцем компании указан Чухнов Антон Павлович.

По информации на сайте компании, в разработке у команды находится семь проектов разного направления. Это корпоративный мессенджер Bond, система защиты от спама и фишинга Kairos, маскировка операционной системы Veil, система распределенных ложных целей AVSoft Loki, компьютерная криминалистическая лаборатория Crimlab и программа Palitra по управлению всем софтом компании. Но флагманским продуктом является антивирусный мультисканер Athena.

В 2020-м AVSoft стал участником «Сколково» и получил грант от государственного Фонда Содействия Инновациям в размере 9,9 млн руб. Спустя два года компания вновь получила грант от этого же фонда – уже на 19,6 млн руб.

По итогам 2023 год выручка компании составляла 218 млн руб., а чистая прибыль – 117 млн руб.

Свою известность AVSoft обрела после участия в проекте «Национальный мультисканер», запущенном в 2024 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» под руководством Минцифры. Это российский аналог VirusTotal, который позволяет проверять файлы на наличие в них вредоносного ПО. На данный момент сервис работает в тестовом режиме и может обрабатывать файлы, размер которых не превышает 256 МБ. Файлы проверяются тремя антивирусами участников проекта: Kaspersky, Dr.Web и Athena от AVSoft.

В пресс-службе МВД не ответили на запрос Русбейс на момент публикации. Руководство AVSoft предложило журналисту Русбейс объяснить ситуацию на личной встрече, но затем отменило ее и не предоставило письменные комментарии для материала. Гендиректор Dr.Web Борис Шаров не предоставил комментарии на момент публикации.

Фото на обложке: пресс-служба "Лаборатории Касперского"