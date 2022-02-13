Эксперты назвали популярные виды мошенничества накануне Дня всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных часть россиян, размышляя на тему любви и отношений, забывает о собственной кибербезопасности. Аналитики ВТБ рассказали, что к 14 февраля традиционно увеличивается число махинаций в интернете на тему праздника.

Как сообщает газета «Известия», злоумышленники при организации праздничных «свиданий» используют методы фишинга. Договорившись пойти в кино или театр, пользователю отправляют ссылку для покупки билетов на фейковом сайте.

Списав деньги, мошенники могут попросить повторить транзакцию или отправить деньги на карту третьего лица под предлогом того, что оплата не прошла. В худшем случае в руки к злоумышленникам могут попасть данные банковской карты жертвы.

Фишинговые сайты также используются для «продажи» подарков на 14 февраля на популярных маркетплейсах. Привлекая покупателей скидками и меньшей стоимостью товара, мошенники стараются заставить оплатить подарок по фейковой ссылке или переводом на карту, после чего обманутый пользователь остается и без денег, и без покупки. ЦБ рекомендует россиянам вводить платежные данные только на проверенных площадках.

Мошенники нередко пользуются и более классическими методами, такими как шантаж или обман. Например, в ходе переписки в социальных сетях или на сайтах знакомств, добиваются того, чтобы пользователь отправил им свои интимные фотографии, после чего шантажируют, убеждая перевести деньги.

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