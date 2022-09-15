Новая программа лояльности «Альфа-Банка» работает с «живыми» деньгами

«Альфа-банк» запустил новую программу лояльности для малого бизнеса «Деньги сверху». Ее особенность — возможность получать бонусы не баллами, а реальными деньгами, и тратить их по своему усмотрению: как внутри банковской системы, так и просто выводя их на свои карты и счета.

Как сообщают в пресс-службе банка, бонусы будут начисляться за привычные действия клиентов (оплату услуг, налоговые выплаты, пополнение счета и т.п.), а потратить можно будет на пакетные предложения для бизнеса или полезные сервисы (такси, интернет и др.).

«Новая программа лояльности помогает предпринимателям получать бонусы без дополнительных усилий – они могут получить настоящие деньги или тратить бонусы на реально нужные вещи», – говорит Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития

Программа доступна для обладателей счета для бизнеса в «Альфа-Банке».

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