Изменись, но останься: пять идей, как кафе сохранить аудиторию и привлечь новую

На примере оператора сети общественного питания разбираемся, как смена концепции помогает B2C-бизнесу оставаться актуальным и привлекательным для клиента в условиях тотальной экономии и кризиса. Инсайтами поделилась Елена Юнко, генеральный директор ГК «Алендвик» — компания управляет крупной сетью кафе быстрого обслуживания в Перми и Пермском крае.

Прошедший год и санкции доставили немало хлопот предпринимателям. С российского рынка ушло подавляющее большинство иностранных компаний, в том числе поставщики продуктов и производители оборудования.

Это повлекло за собой рост закупочных цен — затраты общепита на себестоимость и транспортные расходы в 2023 году выросли на 20-30%. Предприниматели были вынуждены менять ценники, рискуя потерять аудиторию.

В такие моменты, как и в любом кризисе, на передовой оказываются люди творческого жанра: пиарщики и маркетологи. Пока коллеги из служб по снабжению и финансам ищут выходы из сложившейся ситуации, налаживают связи с новыми поставщиками и производителями, специалисты по коммуникациям стремятся удержать гостя и его внимание.

Только на стимулирующем маркетинге далеко не уедешь. Чтобы оставаться актуальными, приходится изучать, что нужно аудитории, и менять стратегию. В сфере общественного питания этим форматом «улучшайзинга» оказался поворот в сторону досуга гостей.

Выставки

Интерьеры некоторых кафе как будто созданы для того, чтобы повесить на них картины. А что если это будет целая экспозиция, которую можно менять ежемесячно? Это казалось хорошей идеей, и мы занялись поиском перспективных художников и фотографов, у которых еще не было собственных выставок.

Сначала это было несколько человек и только одно кафе. Теперь это пять постоянно действующих выставок в кофейнях, а экспозиция в них меняется каждый месяц.

В каждом городе наверняка есть несколько талантливых, но еще не известных молодых творцов. Из этого может получиться отличная и выгодная всем коллаборация. Кафе получит уникальный вариант досуга для своих гостей, а художники — площадку для выставки. Вот увидите, скоро гости начнут интересоваться календарем экспозиций, чтобы ничего не упустить.

Концерты

Рост цен в ресторанах заставил многих людей пересмотреть семейный бюджет и сократить расходы на еду вне дома. Исследования потребительского спроса в регионах показывают: гости обратили внимание на кафе среднего ценового сегмента, где тоже можно забронировать столик и гостей обслуживают официанты, но средний чек ниже, чем в ресторанах.

Это та категория людей, которая выбирает заведение не для бизнес-ланча на бегу, а для неспешного ужина в приятной компании. Что может сделать вечер более уютным? Приятный и ненавязчивый аккомпанемент.

Так в кафе стали проходить вечера живой музыки. Чаще всего выступают молодые талантливые музыканты — для них, как и для художников на выставках в кофейнях, это отличный шанс заявить о себе. Но иногда удается заманить в кафе популярного в городе исполнителя.

К примеру, в ноябре 2023 года хор «Млада» выступил на фудкорте торгово-развлекательного комплекса. Это очень популярный в Перми музыкальный коллектив. А концерт на фудкорте был последним выступлением коллектива в этом году, еще и в таком необычном формате.

Не всегда у любителей музыки есть возможность посетить большой концерт, поэтому такие мероприятия пользуются популярностью, привлекая посетителей различного возраста.

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Развлечения для детей

Семьи с детьми — сердце нашей целевой аудитории. Последние пару лет люди стали чаще ходить в кафе семьями. Возможностей путешествовать стало меньше, больше времени в выходные и во время отпуска люди проводят дома, стараются разнообразить свой досуг.

Можно помочь в этом аудитории. Просто предложите ему вариант времяпрепровождения всей семьей, когда взрослые смогут спокойно и вкусно поесть, а дети будут заняты чем-то полезным.

Это могут быть мастер-классы по приготовлению пиццы, спектакли и шоу для детей, дни рождения Деда Мороза и что угодно еще. Важно при этом, чтобы мероприятия были уникальными, разнообразными — не повторялись из недели в неделю, и проходили в комфортное время.

Дегустации, конкурсы и мастер-классы

Здесь могут быть любые варианты мероприятия для большого количества людей, которые проводятся по предварительной записи.

Только за последние несколько месяцев на наших площадках прошли несколько этапов чемпионата по поеданию бургеров, арт-встреча, открытый урок по бачате, дегустация от именитого сомелье, и у каждого мероприятия были свои ценители.

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Все и сразу: задействуйте пространство по максимуму

Большие площади требуют серьезного вовлечения в их развитие. Операторы, которые управляют целыми фудкортами в торговых центрах, часто недооценивают свои преимущества.

Фудкорт — это площадка, на которой можно проводить самые разные варианты активностей: детские елки, выступления студенческой театральной весны и стендап-артистов, концерты живой музыки, квизы, выставки, мастер-классы.

Для привлечения гостей нужно обязательно интегрировать промо мероприятий в рекламу торгового центра, это интересно всем сторонам. Посетители ТРК устанут, захотят перекусить или развлечь ребенка, пока сами ходят по магазинам. И тогда ваше предложение отдохнуть и приятно провести время будет очень кстати.

Но основной совет — он же самый банальный: нужно исходить из своих возможностей и потребностей целевой аудитории.

Маленькому заведению будет достаточно проводить одно мероприятие в неделю или пару ивентов в месяц — и гости будут довольны. Если вы управляете целым фудкортом, потребуется афиша.

Важно, что изменения должны быть системными и соответствовать потребностям целевой аудитории. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые форматы, тогда ваш бизнес будет процветать даже в самые сложные времена.

Помните:

Удовлетворяйте потребности вашей целевой аудитории.

Будьте креативными и предлагайте уникальные форматы досуга.

Используйте все возможности вашего пространства.

Будьте системными и последовательными в своих действиях.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить свою аудиторию и даже привлечь новых клиентов.

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