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«Аэрофлот» пересчитал бонусные мили на фоне роста цен на билеты — «Ъ FM»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» изменил условия программы лояльности ради «сохранения максимального количества привилегий для пассажиров». Первая за 13 лет девальвация бонусных миль прошла на фоне роста тарифов на авиабилеты компании, но в «Аэрофлоте» подчеркивают, что пересчет миль — плановая мера.

«Аэрофлот» пересчитал бонусные мили на фоне роста цен на билеты — «Ъ FM»

Всего за ночь стоимость билетов в бонусных милях выросла в разы, заметили корреспонденты «Ъ FM». Компания-перевозчик называет девальвацию плановой мерой и подчеркивает, что пересмотра условий программы лояльности не происходило более десятилетия.

За это время стоимость полета практически по всем направлениям существенно подорожала, но в бонусных милях долго оставалась прежней (различия могли быть в несколько раз — вплоть до десяти).

После переоценки тарифов в бонусных милях перелет из Москвы в Бангкок бизнес-классом будет стоить 120 тыс. миль против бывших 60 тыс, а билет в Стамбул — 60 тыс. миль вместо 15 тыс. (то есть обойдется в четыре раза дороже).

«Из-за пересмотра условий очень много недовольных, но они никуда не могут деться», — считает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.

Он отмечает, что наиболее активные пользователи программы бонусных миль — бизнесмены, летающие соответствующим классом (до 70%). До девальвации полеты за мили были им чрезвычайно выгодны, особенно при покупке миль на черном рынке по целее 1 миля = 1 рубль.

«Это очень приятная история, на которой зарабатывают все, кроме "Аэрофлота"», — констатирует Шатилин.

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Теперь стоимость билета в программе лояльности приближена к реальной стоимости перелета. Ранее свою программу лояльности пересмотрели и в S7, где сделали динамическое ценообразование, напрямую привязав бонусы к рублям.

В «Аэрофлоте» уверяют, что девальвация необходима для «сохранения максимального количества привилегий для пассажиров», которые компании сможет предоставить только в случае адекватной экономии.

В сложившейся геополитической и экономической ситуации обслуживание парка самолетов и непосредственно рейсов (включая пассажирский сервис) существенно подорожало, поэтому авиаперевозчики ищут любые возможности для достижения финансового баланса в компаниях.

Фото на обложке: Аэрофлот

 

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