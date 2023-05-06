«Аэрофлот» пересчитал бонусные мили на фоне роста цен на билеты — «Ъ FM»

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» изменил условия программы лояльности ради «сохранения максимального количества привилегий для пассажиров». Первая за 13 лет девальвация бонусных миль прошла на фоне роста тарифов на авиабилеты компании, но в «Аэрофлоте» подчеркивают, что пересчет миль — плановая мера.

Всего за ночь стоимость билетов в бонусных милях выросла в разы, заметили корреспонденты «Ъ FM». Компания-перевозчик называет девальвацию плановой мерой и подчеркивает, что пересмотра условий программы лояльности не происходило более десятилетия.

За это время стоимость полета практически по всем направлениям существенно подорожала, но в бонусных милях долго оставалась прежней (различия могли быть в несколько раз — вплоть до десяти).

После переоценки тарифов в бонусных милях перелет из Москвы в Бангкок бизнес-классом будет стоить 120 тыс. миль против бывших 60 тыс, а билет в Стамбул — 60 тыс. миль вместо 15 тыс. (то есть обойдется в четыре раза дороже).

«Из-за пересмотра условий очень много недовольных, но они никуда не могут деться», — считает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.

Он отмечает, что наиболее активные пользователи программы бонусных миль — бизнесмены, летающие соответствующим классом (до 70%). До девальвации полеты за мили были им чрезвычайно выгодны, особенно при покупке миль на черном рынке по целее 1 миля = 1 рубль.

«Это очень приятная история, на которой зарабатывают все, кроме "Аэрофлота"», — констатирует Шатилин.

Теперь стоимость билета в программе лояльности приближена к реальной стоимости перелета. Ранее свою программу лояльности пересмотрели и в S7, где сделали динамическое ценообразование, напрямую привязав бонусы к рублям.

В «Аэрофлоте» уверяют, что девальвация необходима для «сохранения максимального количества привилегий для пассажиров», которые компании сможет предоставить только в случае адекватной экономии.

В сложившейся геополитической и экономической ситуации обслуживание парка самолетов и непосредственно рейсов (включая пассажирский сервис) существенно подорожало, поэтому авиаперевозчики ищут любые возможности для достижения финансового баланса в компаниях.

Фото на обложке: Аэрофлот