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Ритейлеры ежемесячно теряют до 3 млн рублей из-за мошенничеств с программами лояльности

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году число мошенничеств с программами лояльности выросло на 89%. С этим столкнулись 90% компаний, ритейлеры ежемесячно теряли до 3 млн рублей.

Ритейлеры ежемесячно теряют до 3 млн рублей из-за мошенничеств с программами лояльности

Чаще всего злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту клиентов. Для этого они используют информацию из утекших в сеть баз данных, атакуют пользователей с помощью троянцев-стилеров или пытаются подобрать пароли методом перебора, сообщил «Коммерсантъ».

Однако в этих схемах также могут быть замешаны сами покупатели и сотрудники сетей. Добытые баллы и скидки используются для покупки товаров либо продажи, например, в чат-ботах или в теневом интернете.

Мошенничества с бонусными картами усиливаются на протяжении двух последних лет. На это могли повлиять рост количества таких программ и невысокие требования к безопасности данных в них. 

Продавцы стараются бороться с проблемой: кто-то ограничивает количество операций по карте в сутки или, например, максимальное число карт, привязанных к одной учетной записи.

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Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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