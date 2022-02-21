Ритейлеры ежемесячно теряют до 3 млн рублей из-за мошенничеств с программами лояльности

В 2021 году число мошенничеств с программами лояльности выросло на 89%. С этим столкнулись 90% компаний, ритейлеры ежемесячно теряли до 3 млн рублей.
Чаще всего злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту клиентов. Для этого они используют информацию из утекших в сеть баз данных, атакуют пользователей с помощью троянцев-стилеров или пытаются подобрать пароли методом перебора, сообщил «Коммерсантъ».
Однако в этих схемах также могут быть замешаны сами покупатели и сотрудники сетей. Добытые баллы и скидки используются для покупки товаров либо продажи, например, в чат-ботах или в теневом интернете.
Мошенничества с бонусными картами усиливаются на протяжении двух последних лет. На это могли повлиять рост количества таких программ и невысокие требования к безопасности данных в них.
Продавцы стараются бороться с проблемой: кто-то ограничивает количество операций по карте в сутки или, например, максимальное число карт, привязанных к одной учетной записи.
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Фото на обложке: Andrey_Popov /
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