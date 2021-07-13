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Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа» из-за гендерных предрассудков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкий авиаконцерн Lufthansa откажется от приветствия словами «Дамы и господа» из-за гендерных предрассудков. Его заменят на нейтральное, например, «Дорогие гости» или «Добро пожаловать на борт».

Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа» из-за гендерных предрассудков

О грядущих изменениях в политике компании сообщило издание Bild.

В самолетах авиакомпании Lufthansa пассажиров приветствуют словами «Дамы и господа», но вскоре приветствие изменят на гендерно-нейтральное, например, «Добро пожаловать на борт», «Дорогие гости» или приветствие со взглядом на текущее время суток. Какое именно использовать приветствие решит командир самолета.

В Bild сказали, что в Lufthansa не хотят акцентировать внимание на поле пассажиров во время приветствия. Кроме того, гендерно-нейтральными словами порекомендуют общаться сотрудникам компании между собой.

Lufthansa является крупнейшим авиаконцерном в Европе и включает в себя такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

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Фото: Shutterstock.com

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