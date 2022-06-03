Заполняемость московских отелей снизилась в два раза

На фоне санкций после начала спецоперации на Украине заселяемость пятизвездочных отелей Москвы упала в два раза. С марта выручка таких гостиниц падала на 30-40% ежемесячно, а если сравнить апрель и май 2022 и 2019 годов, то спад достиг 50-70% год к году.

Заполняемость на 20-30% клиентов отелям предоставлял сервис Booking.com, который в марте перестал работать с российскими средствами размещения, пишут «Ведомости».

На снижение заполняемости также повлияли ограничение авиасообщения и отсуствие туристов из стран Ближнего Востока. Кроме того, отсутствие Visa, Mastercard и дугих платежных систем не оставляет иностранцам другого выхода, кроме как всюду расплачиваться наличными, что не всем удобно делать.

Эксперты не ждут улучшения ситуации в летний сезон. Они сомневаются, что люксовые отели захотят повторить опыт 2008-2009 годов, когда предлагали очень большие скидки, привлекая к себе клиентов из среднего класса. В прошлом году средняя загрузка по летним месяцам в этом сегменте составляла в среднем 54–58%. Этим же летом, по прогнозу PFM, заполняемость будет на 15–20 процентных пунктов ниже. Возможно, оживление произойдет к осени и к началу делового сезона.

Гостиницы категории «3–4 звезды» чувствуют себя комфортнее люкса. Средняя загрузка в апреле в этих сегментах составила 63%. После начала спецоперации на Украине недорогие гостиницы потеряли лишь около 10% трафика. Специалисты объясняют это в том числе разной ценовой политикой. Средняя цена номера в люксовом сегменте в апреле составила 21 тыс. рублей за ночь, а в отелях «3–4 звезды» – 4300 рублей в сутки.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock