Предложение элитных квартир в аренду резко выросло вместе с падением спроса

Предложение на рынке элитной недвижимости в Москве резко выросло. В то же время спрос на такую недвижимость, наоборот, упал. В качестве причин для роста предложения эксперты называют отъезд многих иностранных арендаторов из страны.

Данные о спросе и предложении дорогостоящей недвижимости в аренду в Москве предоставили в компании Savills.

Эксперты наблюдают рекордный объем предложения квартир в аренду – последний раз такой всплеск был после первой волны коронавирусных локдаунов в ноябре 2020 года. Только за последний месяц предложение элитной недвижимости в аренду выросло на 19%, а с начала года – на 58%. Такой значительный прирост за столь короткое время специалисты отметили впервые.

«Многие иностранные и российские арендаторы уехали из Москвы. Кто-то сменил локацию или изменил требования к объекту, что привело к переезду. Причем, сегодня мы наблюдаем достаточно большое количество арендованных квартир, клиенты которых в них временно не живут. Мы ожидаем, что эти квартиры также пополнят предложение в скором будущем», – отметила директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

Одновременно с ростом предложения на рынке элитной недвижимости в аренду, спрос на нее резко упал. За последний квартал спрос на рынке дорогостоящих квартир в аренду снизился на 19%. В течение года показатель спроса упал на 34%, рассказали в Savills.

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