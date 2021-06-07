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Мировой рынок смартфонов вырос на четверть по итогам квартала

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мировой рынок смартфонов вырос на четверть по итогам Q1 2021, в годовом выражении – на 22%. Аналитики Gartner говорят, что этому способствовало, в том числе, улучшение ситуации с пандемией и высокий отложенный спрос.

Мировой рынок смартфонов вырос на четверть по итогам квартала

Продажи на мировом рынке смартфонов по итогам Q1 2021 выросли на 26% к аналогичному периоду предыдущего года, а в годовом выражении рост составил 22%, гласят результаты исследования Gartner.  

Gartner

Тройка лидеров – Samsung, Apple и Xiaomi, не меняется уже третий год. Samsung увеличили долю в Q1 2021 благодаря выводу на рынок смартфонов стоимостью до $150. Apple спустились на второе место после лидерство в Q4 2020.

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«Онлайн-образование и работа из дома, а также отложенный спрос с 2020 года увеличили продажи смартфонов в первом квартале. Потребители начали тратить средства на произвольные продукты, поскольку ситуация с пандемией COVID-19 во многих странах улучшилась, а рынки открылись», – отметил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

Все пять ведущих производителей смартфонов – лидеры списка, нарастили свои позиции по сравнению с 2020 годом, что говорит о консолидации мирового рынка именно вокруг них, пишет Gartner. 

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Фото: Shutterstock.com

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