«Магнит» отказался от алкогольных магазинов

Российский ритейлер «Магнит» отказался от тиражирования формата алкогольных магазинов «Магнит вечерний». С 2019 года ритейлер открыл три таких магазина, они будут переделаны в магазины «у дома» и «Магнит косметик».

Магазин тестировал торговое оборудование, форматы, навигацию и дизайн полок. Самые эффективные решения сейчас используются в алкогольных отделах магазинов крупного формата, сообщил представитель ритейлера «Коммерсанту».

Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила изданию, что ассортимент «Магнита вечернего» не отличался от того, что был в обычных точках, и проигрывал специализированным сетям, которые начали перетягивать трафик у магазинов «у дома».

«Магнит» — второй по обороту российский ритейлер. В первом квартале этого года, по данным издания, выручка компании выросла до 397,9 млрд рублей, чистая прибыль — до 10,9 млрд рублей год к году. На 31 марта у магазина было 21,9 тысяч точек.

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Фото: страница «Магнит» в Facebook