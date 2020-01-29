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Mail.ru открыла предзаказ умной колонки «Капсула» с помощницей «Маруся»

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Mail.ru Group открыла предзаказ умной колонки «Капсула» с поддержкой голосового ассистента «Маруся». Об этом Rusbase рассказали в компании.

Mail.ru открыла предзаказ умной колонки «Капсула» с помощницей «Маруся»

Колонка доступна в двух цветах — черном и белом. Она будет стоить 6990 рублей. Близкий к проекту источник рассказал Rusbase, что продажи устройства начнутся в конце фераля — начале марта.

По словам вице-президента Mail.ru Group Анны Артамоновой, «Капсула» —  первая колонка на российском рынке с функцией онлайн-звонков: пользователи «ВКонтакте» смогут звонить своим контактам.

Через «Капсулу» также можно слушать музыку «ВКонтакте». В колонку встроена система музкальных рекомендаций, которая подбирает треки с учетом интересов слушателя.

Акустическая система «Капсулы» состоит из трех динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 Вт. В вечернее время можно включить специальный режим, при котором низкие частоты звучат тише. 

Дополнительно через колонку можно послушать музыку, созданную искусственным интеллектом. Плейлисты в разных жанрах и для разных занятий (сна, учебы, медитации) в режиме реального времени создает партнер проекта, компания Mubert.

В «Капсуле» доступны все навыки голосовой помощницы «Маруся»: ее можно попросить включить музыку, рассказать новости, рассчитать время в пути, напомнить о важных делах или поискать ответ на вопрос. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены 6 цифровых микрофонов.

Отдельно можно приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты, с помощью который с колонкой могут взаимодействовать еще не умеющие говорить дети. На картах записаны развивающие игры, забавные звуки и другой контент. Чтобы поиграть с колонкой, нужно поднести карту к считывателю.

«Капсула» способна встраиваться в системы умного дома. Первыми партнерами Mail.ru Group в этом направлении стали «Ростелеком» и Redmond.

У «Яндекса», главного конкурента Mail.ru Group, тоже есть умные колонки: «Станция» за 10990 рублей и «Станция мини» за 3990 рублей.

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