Mail.ru Group запустила оценку влияния наружной рекламы на установки приложений

Mail.ru Group запустила технологию, которая рассчитывает эффективность продвижения мобильных приложений с помощью наружной рекламы. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Рекламодатели смогут в реальном времени узнавать, сколько пользователей установили приложение после того, как увидели рекламу на цифровых носителях.

«Новая технология работает на базе myTarget и системы мультиплатформенной аналитики и атрибуции myTracker. Это часть стратегии интернет-холдинга по развитию маркетинговых инструментов в области цифровой наружной рекламы», — рассказали в компании.

Как это работает: платформа myTarget получает от операторов наружной рекламы обезличенные данные об аудитории, которая находится рядом с цифровыми билбордами в момент показа рекламы. Данные передаются в myTracker. Система сопоставляет их с информацией об установках приложения и совершаемых в нем действиях. MyTracker автоматически определяет конверсию показов на билборде в установки и в реальном времени обновляет аналитику кампании в myTarget.

В Mail.ru Group говорят, что данные о показах рекламы и установках приложения позволят с высокой точностью оценить эффективность офлайн-продвижения и изменить настройки кампании. Инструмент уже протестировала команда сервиса объявлений «Юла».

Фото: E. O./ Shutterstock