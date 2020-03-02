Mail.ru Group выйдет на Московскую биржу

Mail.ru Group проведет листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже. Такое решение 26 февраля 2020 года принял совет директоров компании, говорится в ее блоге.

ГДР Mail.ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, заявили в компании.

Mail.ru Group уже присутствует на Лондонской бирже. ГДР компании торгуются там с 2010 года.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, благодаря выходу на Мосбиржу компания надеется стать доступнее для инвесторов на своем основном рынке.

«Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу. Важно, что такой шаг может повысить потенциальную ликвидность наших бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы», — отметил он.

В Mail.ru Group ожидают, что после листинга на Мосбирже база инвесторов компании расширится, а она будет включена в новые фондовые индексы.

Основной кокурент Mail.ru Group — «Яндекс» — тоже торгуется на двух биржах. В 2011 году компания вышла на NASDAQ, а в 2014 году — на Мосбиржу.

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock