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Mail.ru Group выйдет на Московскую биржу

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Mail.ru Group проведет листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже. Такое решение 26 февраля 2020 года принял совет директоров компании, говорится в ее блоге.

Mail.ru Group выйдет на Московскую биржу

ГДР Mail.ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, заявили в компании.

Mail.ru Group уже присутствует на Лондонской бирже. ГДР компании торгуются там с 2010 года.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, благодаря выходу на Мосбиржу компания надеется стать доступнее для инвесторов на своем основном рынке.

«Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу. Важно, что такой шаг может повысить потенциальную ликвидность наших бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы», — отметил он.

В Mail.ru Group ожидают, что после листинга на Мосбирже база инвесторов компании расширится, а она будет включена в новые фондовые индексы.

Основной кокурент Mail.ru Group — «Яндекс» — тоже торгуется на двух биржах. В 2011 году компания вышла на NASDAQ, а в 2014 году — на Мосбиржу. 

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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