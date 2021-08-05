Слишком высокие ожидания по зарплате: в HeadHunter назвали главные причины отказа в трудоустройстве

Исследование подготовили аналитики hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix. Всего проанализировали порядка 500 тысяч причин отказа в приеме на работу.

Отказ по причине непрохождения проверки службы безопасности оказался на 10-м месте в топе причин, однако число подобных случаев выросло в первом квартале 2021 года по отношению к первому кварталу 2020 более чем вдвое — на 117%. Аналогичный рост показал отказ по причине контроффера — на 131%, до 21,7 тысячи случаев за квартал.

Топ-3 в этом списке замыкает «несоответствие корпоративной культуре». По этой причине 38 тысяч человек получили отказ в приеме на работу во втором квартале 2021 года. Недостаток квалификации занял второе место в списке причин с ростом на 38% к кварталу.

Абсолютным лидером среди причин отказа в трудоустройстве стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предлагаемой вакансии. Во втором квартале по этой причине получили отказ 61,5 тысяч человек, а за первое полугодие 2021 года — 121 тысяча соискателей.

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