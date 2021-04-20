Майнить стало дороже в полтора раза – аналитики

Оборудование из минимального набора для майнинга криптовалюты подорожало в полтора раза за год. Объем продаж в денежном выражении вырос на 37%, а число проданных товаров со словом «майнинг» в названии в первом квартале 2021 года выросло в 7 раз.
Ресурс «Чек индекс», работающий с 44 млн онлайн-касс в России, проанализировал средние чеки на покупку так называемого минимального набора для майнинга в 2020 и 2021 годах. Больше всего подорожали видеокарты – на 113%. Далее – материнские платы – на 18%, процессоры – на 13%, жесткие диски – на 8%, блоки питания – на 5%, блоки оперативной памяти – на 2%.
Объем продаж этих товаров в годовом выражении также значительно вырос. Видеокарт – на 74%, материнских плат – на 67%, блоков питания – на 31%, процессоров – на 8%, жестких дисков и блоков оперативной памяти – на 4%.
Интерес к перечисленным товарам вырос весной 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, а россияне переходили на удаленный режим работы, отмечают в «Чек индексе». Кроме того, на спрос серьезно повлияли резкие росты котировок криптовалют в конце 2020 года.
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Фото: «Чек индекс»
Фото на обложке: Mark Agnor / Shutterstock.com
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