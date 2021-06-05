Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для совместной работы над расширениями

Создатели самых известных браузеров — компании Apple, Google, Microsoft и Mozilla — объединились для совместной работы. Они планируют создать единую систему для расширений в браузерах.

Компании начали работу над «общей платформой расширений для браузеров», говорится во внутреннем документе группы. Сообщество изначально решило объяснить, чем не планирует заниматься: «планировать спецификацию, стандартизацию или координацию подписания или релиза расширений». Представители компаний объединились, чтобы упростить для разработчиков создание инструментов с «общим функциональным ядром, API и разрешением».

«Мы укажем модель, разрешения и общее ядро API для расширения веб-браузера (WebExtensions). Указав API-интерфейсы, функциональность и разрешения WebExtensions, мы можем упростить разработчикам расширений задачу улучшить взаимодействие с конечными пользователями, одновременно перемещая их в сторону API-интерфейсов, которые повышают производительность и предотвращают злоупотребления», — написали в сообществе.

При наилучшем сценарии разработке удастся повысить производительность разработчиков и компаний, а также предотвратить появление на рынке вредоносных расширений, пишет Engadget.

Сейчас большинство основных браузеров используют движок Chromium, отмечает Engadget. Ранее Safari стремилась к расширению своей экосистемы плагинов. Это произошло после выпуска в 2020 году Apple новых инструментов для разработчиков.

Сообщество занимается первым проектом. Участники решили сделать объединение закрытым для других — как минимум до завершения работы над первым проектом.

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