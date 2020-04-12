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Недобросовестные компании начнут маскироваться под малый бизнес ради льгот

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Многие компании станут дробиться и маскироваться под малый бизнес ради льгот, анонсированных властями. Злоупотребление льготами негативно скажется на общем эффекте от поддержки реального малого бизнеса. Такое мнение выразили опрошенные РБК юристы.

Недобросовестные компании начнут маскироваться под малый бизнес ради льгот

Большинство антикризисных мер, объявленных правительством, распространяется только на МСБ. В их числе:

  • перенос срока уплаты налогов, кредитных и арендных платежей;
  • расширение возможностей кредитования;
  • снижение страховых взносов с 30% до 15% на зарплаты выше минимального размера оплаты труда (в 2020 году — 12,13 тысячи рублей). Льгота введена бессрочно. Уменьшение взносов высвободит для бизнеса 285 млрд рублей в 2020 году.

По словам юристов, некоторые компании мимикрируют под малый и средний бизнес для получения новых льгот. 

«Классический вариант для этого — дробление бизнеса. Компании с выручкой выше лимита 2 млрд рублей и численностью сотрудников более 250 человек (предельные значения, чтобы считаться малым и средним бизнесом) могут искусственно подогнать бизнес под критерии — создать новое юрлицо и перевести на него часть деятельности и сотрудников», — рассказал адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович.

Также компании, чтобы не выйти за лимит по выручке и сохранить право на льготы, могут попросить покупателей перенести закрытие контрактов на будущий год.

Дробление бизнеса чаще всего наблюдается в розничной торговле, общепите и сфере бытовых услуг. Поводом для него может стать снижение страховых взносов.

Управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик уверен, что в ближайшее время большое число крупных компаний превратятся в малые и средние предприятия.

ФНС предвидит рост числа дроблений. Служба будет пристальнее проверять получателей налоговых льгот, а за искусственное дробление бизнеса штрафовать. Штрафы составляют от 20 до 40% неуплаченной суммы налогов, сборов и страховых взносов.

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock

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