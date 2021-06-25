Гейм-инженер выпустил патч, позволяющий играть в Mario в разрешении widescreen

Гейм-инженер из Бразилии Витор Вилела выпустил патч для классической консольной игры Mario, позволяющий играть в нее в разрешении widescreen. Апдейт поддерживает форматы 16:9 и 16:10. С особенностью игры – спауном NPC, привязанным к краю экрана, автор справился.
О выпуске патча Витор Вилела сообщил в своем профиле на GitHub. Там же описана инструкция по установке обновления.
Апдейт поддерживает популярные widescreen-разрешения: 16:9 и 16:10. Для того, чтобы увеличить неподдерживаемое оригиналом игры разрешение, разработчик использовал текстурный эмулятор и реализовал поддержку widescreen-монитором через функцию панорамирования.
Автор также справился с особенностью игры – появлением врагов, привязанным к края экрана.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com, Senhor Linguiça / Youtube.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В мире начали снижаться цены на видеокарты после ограничений Китая в отношении биткоина
- 2 Квартальная выручка Nike в $12 млрд стала рекордной за 50-летнюю историю компании
- 3 В AliExpress Россия рассказали, что мешает желающим начать свой бизнес россиянам
- 4 В Telegram добавили групповые видеозвонки и трансляцию экрана
- 5 «Сбер»: объем инвестиций зумеров за один год вырос почти на 800% и достиг 7 млрд рублей