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Гейм-инженер выпустил патч, позволяющий играть в Mario в разрешении widescreen

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гейм-инженер из Бразилии Витор Вилела выпустил патч для классической консольной игры Mario, позволяющий играть в нее в разрешении widescreen. Апдейт поддерживает форматы 16:9 и 16:10. С особенностью игры – спауном NPC, привязанным к краю экрана, автор справился.

Гейм-инженер выпустил патч, позволяющий играть в Mario в разрешении widescreen

О выпуске патча Витор Вилела сообщил в своем профиле на GitHub. Там же описана инструкция по установке обновления.

Апдейт поддерживает популярные widescreen-разрешения: 16:9 и 16:10. Для того, чтобы увеличить неподдерживаемое оригиналом игры разрешение, разработчик использовал текстурный эмулятор и реализовал поддержку widescreen-монитором через функцию панорамирования.

Автор также справился с особенностью игры – появлением врагов, привязанным к края экрана.

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Фото: Depositphotos.comSenhor Linguiça / Youtube.com

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