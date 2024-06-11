«Яндекс» открыл доступ к своей библиотеке YaFSDP

«Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку YaFSDP, которая позволяет ускорить обучение больших языковых моделей (LLM) до 25%, рассказали в пресс-службе технологической компании.
«Яндекс» выложил на GitHub свою библиотеку YaFSDP, которая ускоряет обучение LMM собственной разработки, а также сторонних моделей с открытым исходным кодом. Степень ускорения, которую обеспечивает YaFSDP, зависит от параметров и архитектуры нейросети.
Помимо сокращения времени на обучение библиотека поможет снизить расход ресурсов графических процессоров до 20%.
YaFSDP ориентирована, прежде всего, на LLM, однако подходит и для нейросетей для генерации изображений. Библиотека оптимизирует расход мощностей на всех этапах обучения: от pre-training до alignment.
YaFSDP создана в ходе обучения YandexGPT 3. Разработчики протестировали библиотеку на сторонних нейросетях с открытым исходным кодом.
Фото на обложке: YuryKara /
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