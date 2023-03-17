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Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальных товаров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейсы будут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров — он может появиться уже во втором квартале 2023 года. Речь идет о продукции, которая подлежит обязательной маркировке.

Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальных товаров

Онлайн-площадки получат доступ к списку и смогут блокировать нарушителей. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили «Известиям», что тему обсуждают с маркетплейсами, а также тестируют с «Яндекс.Маркетом».

Сначала платформы станут фильтровать продавцов с помощью данных системы маркировки. Под обязательную идентификацию кодами попадают обувь, товары легкой промышленности, духи, шубы, шины и фотоаппараты и другие товары.

При нарушении правил маркировки, например, предприниматель не пройдет регистрацию в системе или не разместит идентификационный код на товаре, то маркетплейс узнает об этом автоматически. Продавца внесут в черный список. 

Идея в том, чтобы заблокировать его на платформах — доступ к списку будет у всех маркетплейсов, поэтому нарушитель не сможет торговать на крупных площадках.

В Центре добавили, что при применении такого подхода цены на товары не вырастут, а доля рынка легальных продацов увеличится. К проекту уже планируют присоединиться несколько площадок, но окончательное решение примут на уровне Ассоциации компаний интернет-торговли, отметили собеседники издания. 

Фото на обложке: Fusionstudio / Shutterstock

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