Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальных товаров

Маркетплейсы будут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров — он может появиться уже во втором квартале 2023 года. Речь идет о продукции, которая подлежит обязательной маркировке.
Онлайн-площадки получат доступ к списку и смогут блокировать нарушителей. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили «Известиям», что тему обсуждают с маркетплейсами, а также тестируют с «Яндекс.Маркетом».
Сначала платформы станут фильтровать продавцов с помощью данных системы маркировки. Под обязательную идентификацию кодами попадают обувь, товары легкой промышленности, духи, шубы, шины и фотоаппараты и другие товары.
При нарушении правил маркировки, например, предприниматель не пройдет регистрацию в системе или не разместит идентификационный код на товаре, то маркетплейс узнает об этом автоматически. Продавца внесут в черный список.
Идея в том, чтобы заблокировать его на платформах — доступ к списку будет у всех маркетплейсов, поэтому нарушитель не сможет торговать на крупных площадках.
В Центре добавили, что при применении такого подхода цены на товары не вырастут, а доля рынка легальных продацов увеличится. К проекту уже планируют присоединиться несколько площадок, но окончательное решение примут на уровне Ассоциации компаний интернет-торговли, отметили собеседники издания.
Фото на обложке: Fusionstudio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries перестал начислять новые штрафы за «подмену» товаров
- 2 Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом
- 3 Wildberries назвал информацию о забастовке «не соответствующей действительности»
- 4 Оформить поставку товаров из-за рубежа для продажи на маркетплейсе: список документов и стоимость такой операции
- 5 Wildberries начал вывозить товары из участвующих в забастовке пунктов выдачи заказов
ВОЗМОЖНОСТИ
17 марта 2023
17 марта 2023
18 марта 2023