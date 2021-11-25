Российские маркетплейсы понесут миллиардные убытки из-за двойного налогообложения в Беларуси и Казахстане

Из-за изменений в законодательстве Беларуси и Казахстана российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение, предупредили представители интернет-торговли. С 2022 года в этих республиках, входящих в ЕАЭС, начнут взимать НДС с товаров, которые продаются через российские площадки, что приведет к миллиардным потерям онлайн-продавцов.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Беларуси, сообщил «Коммерсантъ».

С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Беларуси для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран. При этом компании продолжат платить НДС и в России.

С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Беларуси дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно, подсчитали в АКИТ.

В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут. АКИТ просит Мишустина «дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС».

Пока же представители интернет-торговли хотят отсрочить введение НДС в соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны.

Минэкономразвития ранее направило письмо ЕЭК в котором сообщало «о недопустимости создания барьеров». В министерстве согласны, что возникшая ситуация «вступает в противоречие с правом ЕАЭС», поэтому совместно с Минфином РФ ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Белоруссии о недопустимости двойного налогообложения.

В Lamoda подтвердили, что ситуация «очень острая». В компании отметили, что барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность работы Lamoda в этих странах.

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