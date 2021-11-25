Российские маркетплейсы понесут миллиардные убытки из-за двойного налогообложения в Беларуси и Казахстане

Из-за изменений в законодательстве Беларуси и Казахстана российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение, предупредили представители интернет-торговли. С 2022 года в этих республиках, входящих в ЕАЭС, начнут взимать НДС с товаров, которые продаются через российские площадки, что приведет к миллиардным потерям онлайн-продавцов.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Беларуси, сообщил «Коммерсантъ».
С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Беларуси для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран. При этом компании продолжат платить НДС и в России.
С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Беларуси дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно, подсчитали в АКИТ.
В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут. АКИТ просит Мишустина «дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС».
Пока же представители интернет-торговли хотят отсрочить введение НДС в соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны.
Минэкономразвития ранее направило письмо ЕЭК в котором сообщало «о недопустимости создания барьеров». В министерстве согласны, что возникшая ситуация «вступает в противоречие с правом ЕАЭС», поэтому совместно с Минфином РФ ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Белоруссии о недопустимости двойного налогообложения.
В Lamoda подтвердили, что ситуация «очень острая». В компании отметили, что барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность работы Lamoda в этих странах.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Natee Photo /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Малый и средний бизнес увеличил продажи на Wildberries почти на 100%
- 2 Большинство самозанятых заявили о нехватке разрешенных видов деятельности — исследование
- 3 Шесть главных болей клиентского саппорта
- 4 Как бренду сохранить идентичность на маркетплейсах: 4 совета
- 5 Продвижение на Ozon: полезные инструменты
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2021
28 ноября 2021
28 ноября 2021