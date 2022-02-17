Маркетплейсы смогут получить льготы наравне с разработчиками российского ПО

Маркетплейсы и агрегаторы смогут получить налоговые льготы в составе третьего пакета мер по поддержке IT-отрасли. Власти сейчас согласовывают его параметры. На льготы могут рассчитывать «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries, AliExpress и др.

Об этом сообщили собеседников, знакомые с обсуждением параметров пакета, заместителя глав Минцифры Максима Паршина и представителя профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, передают «Ведомости».

Первые два пакета льгот для IT-сферы начали действовать относительно недавно. Первый заработал в 2021 году, второй — с 2022.

.Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов напомнил, что расширение льгот обсуждалось еще в 2021 году. Он уверен, что предложение в нынешнем виде означает, что налоги снизят для крупных маркетплейсов. Однако каждая из этих компаний является разработчиком собственных IT-решений, таким же, как те, «на которых уже распространяются налоговые льготы». По его словам, налоговые льготы надо распространить на любые онлайн-магазины, которые используют собственные IT-разработки, а не только на маркетплейсы.

«Яндекс.Маркет» отказался от комментариев, Ozon не участвовал в обсуждении мер поддержки, но поддерживает льготы для маркетплейсов и агрегаторов.

«Поддержка государством российских IT-компаний, в том числе агрегаторов, позволит составить конкуренцию зарубежному ПО и усилит позиции отечественных игроков, в том числе предпринимателей, которые продают через платформы российские товары, как на локальном, так и на международных рынках», — отметили в Wildberries.

У большей части крупных компаний значительные расходы идут на разработку ПО, но они не могут пользоваться налоговыми льготами из-за способов монетизации своего ПО, отметил партнер EY Иван Родионов.

В результате они платят или больше налогов по сравнению с конкурентами, или вынуждены долго и непросто реструктурироваться для получения таких льгот.

С ним согласился глава департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Максим Мосейков. Он сказал, что это не всегда справедливо, так как ставит зависимость получения льготы от способа монетизации IT-компанией своего продукта.

Эксперты не смогли оценить эффект третьего пакета льгот для маркетплейсов и агрегаторов, в случае крупных компаний речь может идти о миллиардах рублей в год.

Иван Родионов уточнил, что бизнес агрегаторов сейчас «сильно отличается от классической IT-компании, которая зарабатывает на разработке и внедрении ПО». И если критерии для льгот будут очень доступными, то это может привести к тому, что через пару лет вся российская экономика может стать исключительно IT-сектором. Стимулирующий смысл IT-маневра в этом случае будет потерян, заключил эксперт.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!