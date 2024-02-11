Все о незаконном дроблении бизнеса в 2024 году

Если у вас два и больше бизнесов на УСН или патенте, эта статья для вас. Эксперт онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» Елена Мехоношина объясняет, почему нельзя дробить бизнес и как законно вести несколько бизнесов сразу.

Дробление бизнеса могут признать уходом от налогов

У малого бизнеса есть возможность платить налогов меньше, чем платит крупный бизнес. Маленькие компании могут работать на упрощенной системе налогообложения, она же УСН или упрощенка.

А ИП плюсом к УСН могут выбрать патент — он же патентная система или ПСН, или налог самозанятого. Крупный бизнес платит налоги по дорогой общей системе налогообложения — ОСНО.

УСН и патент — выгодные налоги. Но для них надо оставаться малым бизнесом: укладываться в лимит дохода и работников. Бизнес же растет, а остаться на УСН или патенте очень хочется. Тогда владельцы искусственно делят большой бизнес на два или даже больше маленьких.

Получается, можно платить небольшие налоги бесконечно. Это называется схемой дробления бизнеса для ухода от налогов. Налоговая находит схему на выездных проверках, доначисляет налоги, насчитывает пени и штрафует.

Совсем другая история — когда бизнес делят на несколько компаний или ИП, чтобы больше зарабатывать. Например, владелец торгового бизнеса регистрирует два ООО. Первое продает оптом, второе в розницу.

Руководят компаниями директора с разным опытом. Это называется — деловая цель. В таком случае каждая компания может применять налоговый режим для малого бизнеса — УСН или патент.

Когда налоговая обвиняет бизнес в дроблении, бизнес спорит в суде. 13 декабря 2023 году Верховный суд выпустил очередной Обзор практики по необоснованной налоговой выгоде. В обзоре есть два вывода, которые касаются УСН. На эти выводы теперь будут опираться налоговая в похожих спорах — и по патенту тоже.

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Нельзя специально «не получать» оплату, чтобы сохранить лимит доходов на УСН

На УСН есть лимит годового дохода, в 2024 году он такой. Для обычной ставки 6% или 15% — 199,35 млн рублей, для повышенной 8% и 20% — 265,8 млн рублей.

Компания работала на УСН. Когда лимит дохода подходил к критической сумме, компания искусственно не получала очередную оплату. Делалось это так: владельцу бизнеса принадлежали еще другие компании, между ними были сделки.

И зависимые компании не переводили оплату. Вместо оплаты они подписывали соглашение о зачете — то есть обоюдно прощали друг другу долги. Хотя у должников на счетах были деньги.

Налоговая и суда сказали: это незаконная схема работы на УСН. Без зачетов бизнес уже давно перешел бы на общую систему. Сам по себе зачет долгов не обман. Но компания это делала со своими же зависимыми компаниями.

Создать отдельную кампанию для определенной услуги и работы за рубежом — законно

У предпринимателя была компания, он занимался сдачей в аренду оборудования для бурения скважин. Обе компании работали на УСН. И если сложить доход обеих, получалось, что бизнес предпринимателя выходит за лимит. Налоговая увидела в этом схему дробления бизнеса. Владелец пошел судиться и выиграл.

У деления бизнеса на две компании была деловая цель. Вторая компания сдавала только оборудование для определенного типа скважин. А клиенты возили это оборудование для бурения за рубежом.

Для этой услуги новая компания закупила специальное оборудование и запчасти, наняла нужных подрядчиков. У каждой компании был свой счет в банке. То есть каждая компания зарабатывала сама. И это не было искусственным дроблением для сохранения УСН.

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Перечня признаков дробления бизнеса в Налоговом кодексе не будет

Точного списка признаков дробления бизнеса нет. Как будто мы знаем, какое блюдо у нас должно получится, но не знаем его точного рецепта. Налоговая обычно называет 17 основных признаков — в как в письме от 11 августа 2017 г. № СА-4-7/15895@. По ним можно проверить свой бизнес.

Среди признаков — создание новой компании на пороге превышение лимита. Еще — оформление нового бизнеса на родственника. Налоговую эти признаки настораживают. Но сами по себе они еще не говорят об уходе от налогов. Поэтому между налоговой и бизнесом столько споров.

В сентябре 2023 года Минфин выпустил письмо № 03-02-07/107221. Сообщил, что записывать точный перечень признаков дробления бизнеса в Налоговый кодекс не получится. Бизнес постоянно придумывает новые схемы. Способом защиты от претензий налоговой остается обжалование доначислений в суде.

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