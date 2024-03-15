Нужно ли уплачивать налоги с донатов

Довольный клиент или поклонник с радостью пожертвует деньги на ваше развитие. Но что с ними делать: оставить всё себе или отдать часть государству? Эксперт онлайн-бухгалтерии для предпринимателей «Контур.Эльба» Елена Мехоношина объясняет, когда нужно уплачивать налоги с донатов, а когда нет.

Когда не нужно уплачивать налоги с донатов

Не платите налоги с донатов, если:

не отдаёте ничего взамен;

отдаёте что-то взамен, но не из-за пожертвования.

Например, стример делится контентом, а подписчики отправляют донаты на развитие канала. За это они не получают привилегий, поэтому налоги уплачивать не нужно.

Другая ситуация: специалист бесплатно консультирует и помогает разобраться с проблемой. Довольный клиент переводит небольшую сумму в знак благодарности. Налог уплачивать не нужно, потому что консультацию провели бы и без доната.

Это правило распространяется на самозанятых и ИП на упрощёнке, но только на денежные пожертвования. Если один из подписчиков настолько в восторге от контента, что дарит квартиру или машину, налог заплатить придётся. В ч.18.1 ст.217 НК РФ говорится, что дарение облагается налогами, если это недвижимость или транспортное средство.

Не подменяйте оплату за товары или услуги донатами. Налоговая легко раскроет такие схемы и признает сделки фикцией: доначислит налоги, прибавит штрафы и пеню. Чтобы избежать разногласий, принимайте пожертвования на отдельную карту физлица. Это упростит разделение и обоснование поступлений.

Для юрлиц безналоговых донатов нет, так что уплачивать налоги нужно с каждого рубля. Исключений нет.

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Когда нужно уплачивать налоги с донатов

Подумайте о налогах, если за донат отдаёте что-то взамен. Например, собираете донаты на «Бусти», а взамен открываете ранний доступ к новым видео: налицо предоставление привилегий за оплату.

Ведёте блог о здоровом питании, но за пожертвования готовы составить индивидуальное меню для подписчика? Здесь также налицо получение дополнительной выгоды за оплату.

Самозанятые и ИП на УСН платят по ставке выбранного режима. Но нужно правильно учитывать доход:

На НПД — всю сумму донатов, даже если получаете меньше из-за комиссий. Комиссия — это расходы, на которые самозанятым нельзя уменьшать базу налогообложения. На УСН — всю сумму донатов. Если применяете «Доходы минус расходы», можете включить комиссии в состав затрат и уменьшить базу.

Физические лица без ИП или самозанятости платят НДФЛ по ставке 13%. Если с начала года задонатят больше 5 млн рублей, то налог считается по ставке 15%.

Как отчитаться перед налоговой

Налоговая может заинтересоваться донатами на камеральной проверке, когда сдадите декларацию УСН. Инспекторы попросят объяснить, почему фактическая сумма поступлений отличается от налогооблагаемой.

Дайте подробный ответ: как и почему получаете пожертвования. И главное — что ничего не получаете взамен. Принимайте деньги на отдельный счёт, чтобы не ошибиться в расчётах.

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Если донат приходит не в рублях

Закон не запрещает получать донаты в иностранных валютах. Например, если работаете на иностранной площадке.

Сегодня нельзя обналичить пожертвования в иностранной валюте, можно только обменять на рубли. Ограничение действует до 9 сентября 2024 года. Выбирая иностранную площадку, убедитесь, что банк сможет получать переводы в иностранной валюте.

Что учесть при получении донатов на иностранный счёт или кошелёк

Счёт в любой другой стране считается иностранным. Иностранным может быть и электронный кошелек. Существует список иностранных кошельков. Счёт окрывают как ИП или физлицо. Тут появляются новые обязанности:

В течение месяца после открытия в российскую налоговую по месту своей регистрации надо подать заявление по форме КНД 1120107. Для закрытия счёта направляют его же. Исключение — если открываете счёт как физлицо и на этот момент живёте не в России в течение года. Сдавать отчёты о движении денег. ИП сдают раз в квартал отчёт формы КНД 1112521 в течение 30 дней по его окончанию квартала. Физлица — раз в год до 1 июня сдают отчёт формы КНД 1112520.

По кошельку сдавать отчёт не надо, если на него в течение года пришло меньше 600 тыс. рублей. По счёту — независимо от суммы. Также физлицо не сдаёт отчёт по счетам в ЕАЭС и странах, которые сами передают информацию российской налоговой.

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Что делать с донатами сверхоплаты за услугу

Донаты — это не всегда про блогеров и медийку. Пожертвования получают официанты, барберы, мастера по маникюру и другие специалисты. Такие донаты называют чаевыми.

Например, клиенту очень понравилась стрижка и качество обслуживания самозанятого барбера. Он заплатил 1500 руб. за стрижку и еще 1000 руб. перевёл на карту в знак благодарности. Барбер должен уплатить 4% с 1500 руб., а с 1000 руб. уплачивать налог не нужно.

Когда довольный клиент дарит деньги сверхстоимости товара или услуги, то думать о налогах не нужно. Если официант официально трудоустроен в ресторане, то он не должен уплачивать налог с чаевых, которые получил от посетителей наличкой или переводом на карту.

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