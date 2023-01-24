Россияне стали в 1,5 раза больше покупать на маркетплейсах

В 2022 году граждане России потратили в 1,5 раза больше на покупки на маркетплейсах. На росте продаж сказались уход иностранных брендов, развитие параллельного импорта, широкий ассортимент товаров, удобный интерфейс и развитая логистика крупных площадок.

Доля расходов граждан на интернет-площадках достигла 8,5% против 5,6% годом ранее. Об этом говорится в исследовании Tinkoff eCommerce, с результатами которого ознакомились «Известия».

Больше всего россияне потратились в ноябре: на этот месяц пришлось 12% всех оплат на торговых площадках. При этом средняя сумма одной покупки на маркетплейсах за год незначительно сократилась (–3%) и составила около 2 тыс. рублей.

Под конец года на маркетплейсах увеличилось и количество продавцов. Самыми популярными для бизнеса площадками стали Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», KazanExpress, Aliexpress.

По предварительным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 2022 год российский e-commerce преодолел планку в 5 трлн рублей, увеличившись более чем на 30%.

В ближайшие годы рынок онлайн-торговли вырастет в два-три раза. Один из главных его драйверов — маркетплейсы, говорится в исследовании.

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