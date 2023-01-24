Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне стали в 1,5 раза больше покупать на маркетплейсах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году граждане России потратили в 1,5 раза больше на покупки на маркетплейсах. На росте продаж сказались уход иностранных брендов, развитие параллельного импорта, широкий ассортимент товаров, удобный интерфейс и развитая логистика крупных площадок.

Россияне стали в 1,5 раза больше покупать на маркетплейсах

Доля расходов граждан на интернет-площадках достигла 8,5% против 5,6% годом ранее. Об этом говорится в исследовании Tinkoff eCommerce, с результатами которого ознакомились «Известия».

Больше всего россияне потратились в ноябре: на этот месяц пришлось 12% всех оплат на торговых площадках. При этом средняя сумма одной покупки на маркетплейсах за год незначительно сократилась (–3%) и составила около 2 тыс. рублей.

Под конец года на маркетплейсах увеличилось и количество продавцов. Самыми популярными для бизнеса площадками стали Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», KazanExpress, Aliexpress. 

По предварительным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 2022 год российский e-commerce преодолел планку в 5 трлн рублей, увеличившись более чем на 30%.

В ближайшие годы рынок онлайн-торговли вырастет в два-три раза. Один из главных его драйверов — маркетплейсы, говорится в исследовании.

Фото на обложке: Unsplash

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Маркет» начал развивать сеть пунктов выдачи заказов в малых городах
  2. 2 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
  3. 3 Ozon просит у продавца товаров из Китая номер ДТ: где его взять
  4. 4 15 терминов из eCommerce и что они значат: подборка
  5. 5 5 проблем, с которыми сталкиваются селлеры при продажах на маркетплейсах

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2023

Акселератор «МЕДСИ»

26 января 2023

Гранты Moscow Seed Fund для выпускников акселераторов-партнеров

26 января 2023

Акселератор ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ