Россияне стали в 1,5 раза больше покупать на маркетплейсах

В 2022 году граждане России потратили в 1,5 раза больше на покупки на маркетплейсах. На росте продаж сказались уход иностранных брендов, развитие параллельного импорта, широкий ассортимент товаров, удобный интерфейс и развитая логистика крупных площадок.
Доля расходов граждан на интернет-площадках достигла 8,5% против 5,6% годом ранее. Об этом говорится в исследовании Tinkoff eCommerce, с результатами которого ознакомились «Известия».
Больше всего россияне потратились в ноябре: на этот месяц пришлось 12% всех оплат на торговых площадках. При этом средняя сумма одной покупки на маркетплейсах за год незначительно сократилась (–3%) и составила около 2 тыс. рублей.
Под конец года на маркетплейсах увеличилось и количество продавцов. Самыми популярными для бизнеса площадками стали Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», KazanExpress, Aliexpress.
По предварительным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 2022 год российский e-commerce преодолел планку в 5 трлн рублей, увеличившись более чем на 30%.
В ближайшие годы рынок онлайн-торговли вырастет в два-три раза. Один из главных его драйверов — маркетплейсы, говорится в исследовании.
Фото на обложке: Unsplash
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