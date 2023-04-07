Только 4% предпринимателей и ИП не торгуют на маркетплейсах — опрос

Только 4% предпринимателей не продают свои товары на маркетплейсах, показал опрос сервиса «ЮKassa». Еще 13% респондентов планируют выйти на интернет-площадки в ближайшем будущем.

Более года продажами на маркетплейсах занимаются 48% опрошенных предпринимателей. Еще 11% бизнесменов освоили эти площадки более трех лет назад. В течение последних месяцев на маркетплейсах начали продавать 25% респондентов.

При этом собственный интернет-магазин остается важным каналом продаж, отмечает начальник отдела продаж компании «ЮMoney» Никита Цой. По его словам, в большей степени это касается B2B-сегмента.

«Как правило, продавцы цифровых товаров вкладываются в собственный бренд еще на этапе запуска. Но, даже если продавец ведет торговлю на маркетплейсе, параллельно он может запустить свой сайт, когда поймет, что у бренда много лояльных покупателей», — поясняет Цой.

Большинство опрошенных (58%) — ИП, владельцы бизнеса составляют 38%, остальные респонденты (4%) — самозанятые.

49% опрошенных предпринимателей имеют оборот до 400 тыс. рублей в месяц, 45% респондентов — от 400 тыс. рублей до 6,5 млн. рублей, больше 6,5 млн. рублей — 6% бизнесменов.

Что продают бизнесмены

Чаще всего предприниматели продают товары на маркетплейсах сразу в нескольких категориях. Самые популярные — товары для хобби и развлечений (47%), на втором месте — товары для дома (19%), одежду, обувь и аксессуары продают 15% респондентов, товары для ухода и гигиены — 9%, сувениры — 8%, детские товары и электронику — по 6% соответственно, продукты питания и мебель по 5%, украшения и ювелирные изделия — 2%, товары для животных, цветы и растения — по 1%.

В 2022 году маркетплейсы росли быстрее, чем другие каналы продаж. Чаще всего предприниматели продают сразу на нескольких крупных площадках.

После выхода на маркетплейсы 66% предпринимателей отметили положительный эффект для бизнеса, в том числе, 22% респондентов заявили о росте продаж в три раза, 34% — о двукратном росте, 5% — о росте на треть, еще 5% отметили, что маркетплейс стал основным источником продаж. 24% опрошенных не отметили роста бизнеса, а 10% — считают, что продажи выросли, но зарабатывать бизнес стал меньше.

Сложности при освоении маркетплейсов

Самым сложным во время выхода на маркетплейсы больше половины респондентов (52%) назвали расчет стоимости товаров. Столько (52%) на старте работы с маркетплейсами столкнулись с проблемой продвижения. 29% минусом на первом этапе назвали заполнение карточек товаров, по 14% — оформление витрины продавца и оформление разрешительных документов (сертификаты, отказные письма).

Еще 10% считают, что для маркетплейса сложно снимать фото и видео товара, чтобы выделиться на фоне конкурентов, по 5% опрошенных полагают, что самое трудное на старте — это выбор самого товара.

В ходе исследования эксперты «ЮKassa» опросили 100 ИП и владельцев бизнеса. Опрос проводился в марте текущего года среди предпринимателей, которые работают с сервисом.

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