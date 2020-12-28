Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Стали известны результаты демо-дня трека MarTech «Московского Акселератора»

Новости

Стали известны результаты маркетингового трека «Московского Акселератора. На участие было подано 383 заявки. Rusbase уже рассказывал о самых многообещающих стартапах, которые стали участниками акселератора. Сегодня стало известно, какие стартапы показались наиболее интересными партнерам трека, компании «Мегафон».

Стали известны результаты демо-дня трека MarTech «Московского Акселератора»

Как отметила во время мероприятия Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы несмотря на то, что маркетинговый трек отличался от предыдущих — стандартная 10 недельная программа была сокращена до 7 недель и запрос компании «МегаФон» отличался от того, что делала команда проекта ранее — участники трека все равно показали хорошие результаты, «выжали максимум» и смогли заинтересовать бизнес-заказчиков партнера трека.

Фото: «Московский Акселератор»

Александр Соболев, директор по стратегии и развитию компании «МегаФон» поделился, что не перестает удивляться появлению новых и интересных проектов в отрасли. По его словам, рынок мобильной связи крайне заинтересован в сфере маркетинга, так как хочет, чтобы его затраты на рекламу были наиболее эффективными, а также стремится улучшать клиентский опыт.

Право запустить пилотный проект с компанией «МегаФон» получил стартап Detectum. Это детище бывших сотрудников Яндекса — технология поиска для интернет-магазинов, которое позволяет искать товары не только по названиям, но также по цвету, размеру и другим ключевым характеристикам.

Кроме того, компания «МегаФон» договорилась о предпилотном тестировании еще с тремя участниками — это Antip.io, Passteam и Slide Board (она же известна как Pixel Wall). Antip.io — система видеоаналитики для розничного бизнеса и BTL-активностей. Она анализирует воронку посетителей в офлайнe, распознает покупателя, подгружает карточки клиента из CRM и дает рекомендации персоналу, помогая предлагать подходящие клиенту товары.

Passteam — ПО, которое повышает эффективность программы лояльности, выпуская электронные карты прямо из интерфейса платформы, которые могут храниться в Apple Wallet или Google Pay.

Наконец, Slide Board/Pixel Wall — мессенджер, который выводит крупные текстовые рекламные сообщения на фасадные и интерьерные стены с помощью электромеханических пикселей.

Еще с девятью стартапами «МегаФон» находится на стадии обсуждения сотрудничества: Andata (программа для повышения эффективности рекламных компаний), Intellect Dialog (чат-бот платформа для общения с клиентами), Flexbby (чат-бот для общения с клиентами), CusFlow (система прогнозирования оттока клиентов), Sherpa (технология автоматизации повторяющихся процессов), Aplaut (единая платформа для сбора и управления отзывами), DyCont (сервис для персонализации любых сайтов по условиям и проведения А/Б-тестов без программиста), MetaCommerce (платформа для мониторинга ассортимента и цен), Sherpa (программный робот, имитирующий действия человека за компьютером) и Data4 (решение по предсказанию наиболее релевантного товара и контента для клиента).

В настоящий момент «Московский акселератор» ведет прием заявок на треки BuildTech и EngineeringTech, а также партнерский акселератор с ГК «Росатом»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

31 декабря 2020

Премия Rusbase Digital Awards 2021

10 января 2021

Конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

10 января 2021

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма