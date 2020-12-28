Стали известны результаты демо-дня трека MarTech «Московского Акселератора»

Стали известны результаты маркетингового трека «Московского Акселератора. На участие было подано 383 заявки. Rusbase уже рассказывал о самых многообещающих стартапах, которые стали участниками акселератора. Сегодня стало известно, какие стартапы показались наиболее интересными партнерам трека, компании «Мегафон».

Как отметила во время мероприятия Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы несмотря на то, что маркетинговый трек отличался от предыдущих — стандартная 10 недельная программа была сокращена до 7 недель и запрос компании «МегаФон» отличался от того, что делала команда проекта ранее — участники трека все равно показали хорошие результаты, «выжали максимум» и смогли заинтересовать бизнес-заказчиков партнера трека.

Фото: «Московский Акселератор»

Александр Соболев, директор по стратегии и развитию компании «МегаФон» поделился, что не перестает удивляться появлению новых и интересных проектов в отрасли. По его словам, рынок мобильной связи крайне заинтересован в сфере маркетинга, так как хочет, чтобы его затраты на рекламу были наиболее эффективными, а также стремится улучшать клиентский опыт.

Право запустить пилотный проект с компанией «МегаФон» получил стартап Detectum. Это детище бывших сотрудников Яндекса — технология поиска для интернет-магазинов, которое позволяет искать товары не только по названиям, но также по цвету, размеру и другим ключевым характеристикам.

Кроме того, компания «МегаФон» договорилась о предпилотном тестировании еще с тремя участниками — это Antip.io, Passteam и Slide Board (она же известна как Pixel Wall). Antip.io — система видеоаналитики для розничного бизнеса и BTL-активностей. Она анализирует воронку посетителей в офлайнe, распознает покупателя, подгружает карточки клиента из CRM и дает рекомендации персоналу, помогая предлагать подходящие клиенту товары.

Passteam — ПО, которое повышает эффективность программы лояльности, выпуская электронные карты прямо из интерфейса платформы, которые могут храниться в Apple Wallet или Google Pay.

Наконец, Slide Board/Pixel Wall — мессенджер, который выводит крупные текстовые рекламные сообщения на фасадные и интерьерные стены с помощью электромеханических пикселей.

Еще с девятью стартапами «МегаФон» находится на стадии обсуждения сотрудничества: Andata (программа для повышения эффективности рекламных компаний), Intellect Dialog (чат-бот платформа для общения с клиентами), Flexbby (чат-бот для общения с клиентами), CusFlow (система прогнозирования оттока клиентов), Sherpa (технология автоматизации повторяющихся процессов), Aplaut (единая платформа для сбора и управления отзывами), DyCont (сервис для персонализации любых сайтов по условиям и проведения А/Б-тестов без программиста), MetaCommerce (платформа для мониторинга ассортимента и цен), Sherpa (программный робот, имитирующий действия человека за компьютером) и Data4 (решение по предсказанию наиболее релевантного товара и контента для клиента).

В настоящий момент «Московский акселератор» ведет прием заявок на треки BuildTech и EngineeringTech, а также партнерский акселератор с ГК «Росатом»