Российский бренд одежды Martlet привлек 100 млн рублей от частных инвесторов

Российский бренд одежды в массовом сегменте Martlet привлек 100 млн рублей инвестиций и объявил о преобразовании в группу компаний. Об этом RB.RU сообщил представитель Martlet.
Сделка прошла в 2023 году, деньги предоставили частные инвесторы. Средства направят на расширение ассортимента, а также для развития нового направления — поддержки новых брендов.
Для последнего Martlet провел преобразование в группу компаний. Отмечается, что этот формат «позволит создать платформу для сотрудничества с независимыми российскими брендами, их поддержке и финансовому консультированию».
«Martlet готов полностью или частично выкупать небольшие бренды с интересными историями и новыми категориями. Взамен молодые бренды получат доступ к широкому спектру услуг: от финансового и юридического консалтинга до бухгалтерии и стратегического планирования», — говорится в сообщении.
Это не первые инвестиции для компании. Осенью 2021 года Martlet привлек $300 тыс., которые направил на выход на маркетплейсы, а летом 2022 года закрыл второй раунд инвестиций на $500 тыс.
- Бренд Martlet был запущен в 2019 году Артемом Семеновым. Компания создает одежду для женщин от 25 до 40 лет. Бренд представлен на маркетплейсах Lamoda, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», а также в офлайн-сетях Woss и Offprice. Главным каналом продаж остается собственный сайт компании.
- По данным системы «Контур.Фокус» на июль 2022 года, 86,4% в ООО «Мартлет» принадлежит основателю Артему Семенову, 9,6% — инвестору одного из предыдущих раундов Ахмеду Ахмедову, 4% — владельцу магазина медицинской одежды Red+ Максиму Андрианову.
- Выручка компании по итогам 2023 года составила 96,2 млн рублей (против 57 млн рублей в 2022 году), чистая прибыль — 1,6 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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