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Дистрибьютор электроники «Марвел» приобрел 20% в разработчике ПО для печати Printum

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейший дистрибьютор электроники «Марвел» приобрел 20% в разработчике программного обеспечения Printum. Сумма сделки не раскрывается. Соглашение поможет «Марвелу» увеличить присутствие в госсекторе благодаря усилению политики импортозамещения.

Дистрибьютор электроники «Марвел» приобрел 20% в разработчике ПО для печати Printum

Гендиректору разработчика принадлежит 63%, еще 10% — у Ольги Евдокимовой и 7% — у Павла Киричека, пишет «Коммерсантъ».

В «Марвеле» покупку объяснили тем, что Printum — единственная система в реестре российского ПО, которая полностью интегрируется с техникой зарубежных производителей, а также работает с российскими ОС Astra Linux и Red OS.

Часть средств компания планирует направить на создание комплексных решений по управлению печатью на базе российских устройств и софта для корпоративных заказчиков и госсектора.

По оценке главы направления развития управляемых услуг Softline Леонида Маркова, рынок систем корпоративной печати России растет на 30–40% в год. А объем российского рынка системных печатных решений директор центра стратегического развития компании «Ланит-Интеграция» Павел Сварник оценил в «несколько сотен миллионов долларов».

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Фото на обложке: zefart / Shutterstock

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