ЦБ разрешит начинающим инвесторам торговать с «плечом»

Банк России разрешит начинающим инвесторам торговать на бирже с «плечом», но с определенными ограничениями. Ранее регулятор не хотел допускать новичков к маржинальной торговле из-за высоких рисков для них.

ЦБ РФ принял решение выделить инвесторов-новичков в отдельную категорию «начинающих инвесторов» и допустить их к маржинальной торговле. Об этом сообщила директор департамента Банка России Ольга Шишлянникова в интервью на youtube-канале Cbonds.

Предполагается, что начинающие инвесторы смогут использовать кредитное плечо в торговле ценными бумагами, но с ограничениями. В первый год с момента их прихода на биржу они смогут проводить сделки только с пониженным «плечом» относительно клиентов со стандартным уровнем риска, рассказала Шишлянникова.

Сначала Центральный банк был намерен полностью запретить новичкам заниматься маржинальной торговлей из-за высокого риска для них. Позднее регулятор поменял позицию и сообщил, что начинающих инвесторов допустят к торговле с «плечом», но ограничат его размер.

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