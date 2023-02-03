ЦБ разрешит начинающим инвесторам торговать с «плечом»

Банк России разрешит начинающим инвесторам торговать на бирже с «плечом», но с определенными ограничениями. Ранее регулятор не хотел допускать новичков к маржинальной торговле из-за высоких рисков для них.
ЦБ РФ принял решение выделить инвесторов-новичков в отдельную категорию «начинающих инвесторов» и допустить их к маржинальной торговле. Об этом сообщила директор департамента Банка России Ольга Шишлянникова в интервью на youtube-канале Cbonds.
Предполагается, что начинающие инвесторы смогут использовать кредитное плечо в торговле ценными бумагами, но с ограничениями. В первый год с момента их прихода на биржу они смогут проводить сделки только с пониженным «плечом» относительно клиентов со стандартным уровнем риска, рассказала Шишлянникова.
Сначала Центральный банк был намерен полностью запретить новичкам заниматься маржинальной торговлей из-за высокого риска для них. Позднее регулятор поменял позицию и сообщил, что начинающих инвесторов допустят к торговле с «плечом», но ограничат его размер.
Фото на обложке: Ground Picture /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Брокер из Армении начал распродавать бумаги российских компаний с большим дисконтом
- 5 Индекс Nasdaq вырос в январе на 11%, показав лучшую динамику за 22 года
ВОЗМОЖНОСТИ
03 февраля 2023
05 февраля 2023
06 февраля 2023