Маск назвал «безумием» закрытие атомных электростанций по всему миру

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск высказался в своем Twitter в защиту атомной электроэнергетики. По словам предпринимателя, страны обязаны наращивать производство атомной энергии, а не закрывать АЭС.

«Страны должны наращивать производство атомной энергии! [Закрытие АЭС —] Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вреда для окружающей среды», — написал миллиардер.

Ядерная энергетика — мощный источник возобновляемой энергии, однако многие страны мира отказываются от атомных электростанций из-за опасений по поводу их безопасности после происшествий в Чернобыле и Фукусиме.

Илон Маск — активный сторонник использования атомной энергии. В марте этого года в интервью Business Insider предприниматель призвал не только не закрывать АЭС, но и открывать уже закрытые станции.

По словам бизнесмена, атомная энергия необходима человечеству, пока другие возобновляемые источники не станут более надежными.

Ранее в этом месяце глава Tesla объявил в Twitter о планах приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Позднее Маск заявил, что сообщение про покупку «МЮ» — давняя шутка в Twitter.

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