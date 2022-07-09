Илон Маск отказался от покупки Twitter

Юристы Илона Маска уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что генеральный директор Tesla и SpaceX собирается расторгнуть сделку по приобретению Twitter, и обвинили социальную медиа-компанию в «существенном нарушении нескольких положений» соглашения о слиянии.
Акции Twitter упали примерно на 6% после этих новостей, а акции Tesla выросли примерно на 4%, пишет Business Insoder.
В заявлении правления Twitter говорится, что оно «намерено закрыть сделку по согласованной цене и на согласованных условиях» и что оно будет добиваться судебного иска для обеспечения выполнения сделки.
«Мы уверены, что одержим победу в суде», – говорится в сообщении правления.
Этот шаг был предпринят после трех месяцев спекуляций, которые начались, когда Маск раскрыл информацию о владении 9,2% акций Twitter.
Предметом сомнений все это время было количество ботов и спам-аккаунтов в социальной сети.
Вчера источники сообщили The Washington Post, что сделка находится под «серьезной угрозой» из-за спама и бот-аккаунтов на платформе.
Фото на обложке: Jeremy Bezanger / Unsplash
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