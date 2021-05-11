Илон Маск хочет продавать Tesla за Dogecoin

Основатель Tesla Илон Маск думает о начале продаж автомобилей за Dogecoin. Изобретатель решил спросить у пользователей Twitter, поддержат ли они идею.
Маск открыл голосование в Twitter с одним вопросом: «Хотите ли Вы, чтобы Tesla принимала Doge?».
Do you want Tesla to accept Doge?— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021
За полтора часа голоса отдали почти 1 млн 300 тысяч респондентов, 76,9% из них поддерживают предложение изобретателя.
Твит Маска вновь оказал влияние на Dogecoin — курс криптовалюты взлетел на 17%, сейчас монета торгуется на уровне около $0,51 за один DOGE.
Это уже вторая цитата Илона Маска за последнее время, оказавший влияние на курс Dogecoin. Ранее криптовалюта упала в цене после упоминания Маском на шоу Satruday Night Live, но до этого её котировки росли благодаря твитам изобретателя.
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Фото на обложке: shahurin /
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