Илон Маск призвал снизить цены на премиум-сервис Twitter Blue

К ним относятся платежи посредством dogecoin, снижение цены подписки и введение особой галочки верификации аккаунтов для всех обладателей доступа к Twitter Blue.

Генеральный директор SpaceX и Tesla считает, что подписчики премиального сервиса должны платить не $2,99 в месяц, а $2 в месяц, но оплачивать услуги на год вперед.

Кроме того, в соцсети не должно быть никакой рекламы: «Власть корпораций, которые могут диктовать свою политику, растет, когда Twitter настолько зависит от рекламных денег, что это становится вопросом выживания».

Маск также уверен, что нужно сделать доступной оплату премиальных сервисов криптовалютой dogecoin.

И в целом соцсеть нуждается в свежих решениях и подходах.

Глава SpaceX изучил топ-10 аккаунтов в Twitter и отметил, что самые популярные люди (Тейлор Свифт, Джастин Бибер и др.) почти не пишут в эту сеть. Это заставило бизнесмена задуматься, не «умирает» ли Twitter.

В итоге он намекнул, что со временем лично внесет «значительные улучшения» в платформу.

Генеральный директор Twitter Параг Агравал объявил главу Tesla членом совета директоров 4 апреля, а ранее выяснилось, что Маск приобрел 9,2% акций Twitter в период с января по апрель, потратив $2,64 млрд.

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