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В России начали печатать медицинские маски на 3D-принтерах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Компания Temporum (резидент технопарка «Нагатино») начала печатать медицинские маски на 3D-принтерах. Об этом говорится в сообщении компании.

В России начали печатать медицинские маски на 3D-принтерах

Маски работают по технологии FDM, суть которой заключается в послойном выращивании изделия из предварительно расплавленной пластиковой нити.   

Фото: Temporum

При производстве используется пластик PETG — он безопасен в использовании, сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Маски, напечатанные на 3D-принтере, можно использовать много раз, однако необходимо менять внутренний фильтр. Специалисты рекомендуют применять для этого ватный диск и обрабатывать пластиковое изделие дезинфицирующим раствором.

«Они [маски, напечатанные на 3D-принтере] значительно выгоднее одноразовых масок. К примеру, упаковка ватных дисков из 100 штук стоит около 70 рублей, получается, цена так называемого фильтра для напечатанного на 3D-принтере медицинского изделия составляет 70 рублей», — отметил директор центра аддитивных технологий Temporum Дмитрий Гладышев. 

Фото: Temporum

Компания уже получает запросы на приобретение мелкооптовых партий масок. В настоящее время ведутся переговоры по их серийному производству. 

Фото на обложке: Unsplash

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