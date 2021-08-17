Mastercard откажется от магнитных полос на своих картах во всем мире к 2029 году

Такое решение обусловлено наличием более безопасных и удобных альтернатив, таких как микрочипы и бесконтактные платежи. Переход на них будет происходить поэтапно и завершится к 2029 году.

Mastercard станет первой платежной системой, которая откажется от этой технологии. Переход начнется в 2024 году. К этому времени магнитные полосы перестанут использоваться на новых картах в Европе, где карты с микрочипами уже широко распространены, сообщил The Verge.

В США, где внедрение чипов происходит медленнее, переход начнется в 2027 году. С 2029 года ни одна новая дебетовая или кредитная карта Mastercard не будет поставляться с магнитной полосой, и к 2033 году они полностью исчезнут.

Магнитные полосы появились в 60-х годах прошлого века. Однако уже в 90-х годах в качестве глобального стандарта были приняты чипы EMV. Сегодня чипы EMV используются для 86% личных транзакций по картам во всем мире.

Несмотря на то, что чипы позиционируются как преемники магнитных полос, Mastercard отмечает, что популярность бесконтактных платежей, которые можно совершать в цифровом виде с помощью большинства современных смартфонов, резко возросла во время пандемии коронавируса.

Объем бесконтактных транзакций увеличился на 1 млрд в первом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале этого года во всем мире 45% операций от всех платежей были бесконтактными.

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Фото: Pexels