США усилят санкции против России, UniCredit рассматривает возможности по продаже бизнеса в России, растущая инфляция и другие новости для бизнеса 12 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Санкции, растущая инфляция, рекомендации ЕМТА: главные новости для бизнеса 12 мая