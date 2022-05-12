Санкции, растущая инфляция, рекомендации ЕМТА: главные новости для бизнеса 12 мая

Карина Пардаева
США усилят санкции против России, UniCredit рассматривает возможности по продаже бизнеса в России, растущая инфляция и другие новости для бизнеса 12 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Санкции, растущая инфляция, рекомендации ЕМТА: главные новости для бизнеса 12 маяКарина Пардаева
Мир
- Минфин США, согласно еще одному принятому законопроекту, перестанет предоставлять России и Беларуси доллары взамен имеющихся в их распоряжении СДР — специальные права заимствования, расчетная единица МВФ.
- Палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, направленных на усиление санкций против России и ужесточение ее изоляции. Согласно одному из них, Минфин США и другие ведомтсва должны добиться отстранения России от участия во встречах международных организаций и объединений, таких как Всемирный банк и МВФ.
Россия
- Годовая инфляция в России в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, а в конце 2022 года составит 18-23%.
- Россия ввела ответные санкции против компаний Европы и США. Под санкции, в частности, попали бывшие европейские дочерние компании «Газпрома». С ними запрещены сделки, а зафрахтованным ими судам нельзя заходить в российские порты.
Финансы
- Международным трейдерам рекомендовали не ориентироваться на тот курс рубля, который определяется в ходе торгов на Мосбирже. Рекомендация ЕМТА необязательная. Многое будет зависеть от решения участников ассоциации.
- Российские власти выделят 1,7 трлн рублей на пенсионное, медицинское и соцстрахование, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление выплат и оказание медпомощи россиянам.
Бизнес
- Итальянская банковская группа UniCredit начала предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Компания, по словам собеседников Bloomberg, рассматривает и другие варианты помимо продажи.
- Производитель электромобилей Arrival закрыл офис в России и перевез сотрудников в Грузию.
- Компания Siemens объявила, что уйдет с российского рынка. «Компания начала процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности», — заявили в Siemens.
- «Сбер» не будет покупать сеть магазинов «Стокманн» За 1-1,5 млрд рублей. На срыв покупки могли повлиять санкции в отношении банка. Ритейлер должен был стать частью «Сбермегамаркета».
Транспорт
- «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования билетов уже летом, компании «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии» — до конца года.
Фото на обложке: Victor Moussa /
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