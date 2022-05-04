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Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: шестой пакет санкций, расширение ограничений, господдержка крупного бизнеса и другие события 4 мая.

Список может дополняться в течение дня.

Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 мая

Мир

  • В рамках шестого пакета санкций Еврокомиссия планирует предложить отключение Московского кредитного банка и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT, сообщает газета Politico.
  • Правительство Австралии расширило санкции против России. Под ограничения попали 75 депутатов Госдума, а также министры ЛНР, ДНР и российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. 

Россия

  • Правительство России намерено запустить программу поддержки крупного бизнеса. Компаниям выдадут гарантии ВЭБ.РФ по оборотным кредитам, займам на импорт и проектное финансирование.

Бизнес

  • В заведениях фастфуда за два месяца оборот и число заказов выросли на 16% год к году на фоне общего спада. Для работающих сетей быстрого питания дополнительным драйвером стало закрытие точек McDonald’s. 
  • Ритейлеры смогут покупать иностранные сети без лимита по доле рынка. Нововведения помогут предупредить риски снижения доступности товаров и потерю рабочих мест из-за приостановки деятельности иностранных компаний.
  • Гостиницы на российских курортах начали снижать цены на 15–45% по сравнению с мартом-апрелем — тогда они повышали цены в ожидании спроса.

Транспорт

  • S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов. На новую систему перейдут в октябре. 
  • Авиадиспетчеры попросили у Владимира Путина 15 млрд рублей. Они жалуются на массовые сокращения персонала.

Фото на обложке: Unsplash

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