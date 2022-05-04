Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 мая

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: шестой пакет санкций, расширение ограничений, господдержка крупного бизнеса и другие события 4 мая.
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Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 маяКарина Пардаева
Мир
- В рамках шестого пакета санкций Еврокомиссия планирует предложить отключение Московского кредитного банка и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT, сообщает газета Politico.
- Правительство Австралии расширило санкции против России. Под ограничения попали 75 депутатов Госдума, а также министры ЛНР, ДНР и российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Россия
- Правительство России намерено запустить программу поддержки крупного бизнеса. Компаниям выдадут гарантии ВЭБ.РФ по оборотным кредитам, займам на импорт и проектное финансирование.
Бизнес
- В заведениях фастфуда за два месяца оборот и число заказов выросли на 16% год к году на фоне общего спада. Для работающих сетей быстрого питания дополнительным драйвером стало закрытие точек McDonald’s.
- Ритейлеры смогут покупать иностранные сети без лимита по доле рынка. Нововведения помогут предупредить риски снижения доступности товаров и потерю рабочих мест из-за приостановки деятельности иностранных компаний.
- Гостиницы на российских курортах начали снижать цены на 15–45% по сравнению с мартом-апрелем — тогда они повышали цены в ожидании спроса.
Транспорт
- S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов. На новую систему перейдут в октябре.
- Авиадиспетчеры попросили у Владимира Путина 15 млрд рублей. Они жалуются на массовые сокращения персонала.
Фото на обложке: Unsplash
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