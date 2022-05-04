RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: шестой пакет санкций, расширение ограничений, господдержка крупного бизнеса и другие события 4 мая.



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Господдержка крупного бизнеса, российская система бронирования билетов: главные новости для бизнеса 4 мая