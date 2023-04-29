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Mastercard представила Web3-решение для верификации личности пользователей

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Платежный гигант Mastercard анонсировал новый Web3-проект, направленный на совершенствование стандартов проверки пользователей и «сокращение количества лазеек для мошенничества в сфере цифровых активов».

Mastercard представила Web3-решение для верификации личности пользователей

28 апреля в рамках конференции Consensys 2023 Mastercard представила проект Mastercard Crypto Credential, который призван повысить безопасность транзакций в Web3 путем создания надежных стандартов верификации личности. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, Mastercard Crypto Credential установит набор общих стандартов и создаст инфраструктуру для выстраивания надежного взаимодействия между клиентами и бизнесом на блокчейне. Mastercard планирует выдавать пользователям уникальные идентификаторы личности, которые будут означать, что человек прошел проверку, и ему можно доверять. Сообщается, что частично этот функционал уже был протестирован в рамках Mastercard Artist Accelerator.

Помимо этого, в планы Mastercard входит реализация поддержки кастомных адресов для криптокошельков. По словам компании, у пользователей появится возможность ставить никнеймы вместо длинных цифробуквенных номеров.

Среди партнеров Mastercard Crypto Credential на данный момент заявлены криптокошельки Bit2Me, Lirium, Mercado Bitcoin и Uphold, а также блокчейны Aptos Labs, Ava Labs, Polygon и Solana.

Картинка на обложке сгенерирована нейросетью Midjourney.

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