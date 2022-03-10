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Списки и рейтинги

В каких странах можно использовать карту «Мир» после приостановки работы Visa и Mastercard

Списки и рейтинги
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Visa и Mastercard 10 марта прекратили обслуживание российских карт. Собрали список стран, в которых сейчас можно воспользоваться национальной платежной картой «Мир».

В каких странах можно использовать карту «Мир» после приостановки работы Visa и Mastercard

В каких странах сейчас можно воспользоваться картой «Мир»

(по данным ЦБ РФ):

  • Турция (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank),
  • Вьетнам (в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB)),
  • Армения (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa),
  • Таджикистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити)),
  • Белоруссия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь),
  • Казахстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит),
  • Киргизия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ),
  • Узбекистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD),
  • Южная Осетия (снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия),
  • Абхазия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА).

В ночь на 6 марта международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за военной операции на Украине.

Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает НСПК. До истечения срока действия карт их держателям остаются доступны все средства на счетах, а также привычные платежные операции — оплата покупок, перевод средств, снятие наличных и другие.

Фото на обложке: Unsplash

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