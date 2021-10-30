Российский производитель замороженных блюд Mealjoy привлек 30 млн рублей при оценке в 166 млн

Российский производитель замороженных блюд Mealjoy привлек 30 млн рублей от 65 частных инвесторов при оценке в 166 млн рублей. Сделка была проведена на внебиржевом рынке через инвестплатформу резидента «Сколково» STRK.

Средняя сумма инвестиций составила 460 тысяч рублей, рассказали RB.ru в пресс-службе STRK. В Mealjoy вложились 65 частных инвесторов в обмен на 18% доли в компании. Оценка Mealjoy после раунда составила 166 млн рублей.

Привлеченные средства будут направлены на расширение ассортимента и активной клиентской базы. На данный момент услугами компании пользуются около 3 тысяч человек. Розничным покупателям Mealjoy доставляет наборы от 9 до 21 блюда по подписке и по заказам с сайта. Также продукция поставляется в кафе, мини-отели, коворкинги.

«К лету 2022 года компания планирует представить свой ассортимент на полках супермаркетов и увеличить ежемесячную выручку до 8-10 млн рублей, а клиентскую базу расширить до 6 тысяч пользователей», – отметил CEO Mealjoy Кирилл Пастушин.

Mealjoy предлагает потребителям доставку замороженных блюд из натуральных продуктов. Такая еда хранится до 90 дней в морозильной камере и готовится от 3 до 5 минут на плите или в микроволновой печи, пояснили в Mealjoy.

Сервис Mealjoy начал работать в Петербурге 15 сентября 2020 года, рассказывали RB.ru. Стартап был основан Кириллом Пастушиным и Анастасией Нечаевой. Ранее они развивали сервис доставки наборов продуктов с рецептами «ВкусНаДом».

По итогам 2020 года, ООО «Милджой» получило выручку в размере 379 тысяч рублей при прибыли в 26 тысяч рублей. По данным выписке из ЕГРЮЛ, 99% компании принадлежит АО «Милджой», 1% – Анастасии Нечаевой. Ей принадлежит 100% АО «Милджой».

Сделка проводилась через инвестиционную платформу резидента «Сколково» STRK. 65 частных инвесторов купили акции компании в ходе закрытой подписки. Для привлечения инвестиций действующая операционная компания ООО «Милджой» была передана в качестве актива во вновь созданное акционерное общество «Милджой», которое и реализовало свои акции инвесторам.

«Пример Mealjoy наглядно показал, что, несмотря на нахождение компании в Санкт-Петербурге, 85% инвесторов и 94% средств пришли из совершенно других городов. Изменения в законодательстве, касающиеся акционерных обществ, позволяют структурировать инвестиционные и венчурные сделки в российской юрисдикции в онлайн-формате без посещения нотариуса», – рассказал CEO инвестиционной платформы STRK Антон Утехин.

С помощью STRK инвестор может купить акции и стать совладельцем компаний малого и среднего бизнеса. Инвестиции начинаются от 50 тысяч рублей, а перечень компаний неограничен – от финтех проектов до производств и сельскохозяйственных компаний. Деньги, полученные от продажи акций, компания может использовать для финансирования своего развития.

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Фото: Mealjoy